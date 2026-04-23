Yacopini Nissan se consolida en el podio de ventas y lidera el ranking nacional: las claves del éxito

978 planes vendidos

9,3% de market share

Puesto N°1 a nivel nacional

Los números no solo reflejan volumen sino consistencia y una estrategia clara a largo plazo.

Un modelo de crecimiento sostenido: estrategia, atención y seguimiento

Detrás de este liderazgo hay un trabajo estructural que combina diferentes pilares:

Atención personalizada en preventa y postventa

Seguimiento constante de cada cliente durante todo el proceso

Transparencia en cada instancia comercial

Este enfoque permitió mejorar la experiencia del cliente y fortalecer la confianza, un activo central en un mercado cada vez más competitivo.

En este sentido, el plan de ahorro se consolidó como el principal motor del crecimiento. Un dato lo resume con claridad: en agosto, 62 de 96 patentamientos se realizaron bajo esta modalidad, lo que representa cerca del 70% de las operaciones.

Adjudicaciones en vivo: transparencia como diferencial

Uno de los elementos distintivos del concesionario es la implementación de eventos de adjudicación en vivo, donde los clientes pueden seguir en tiempo real el proceso de sorteo y licitación.

En la última edición realizada en Godoy Cruz, más de 50 personas participaron del encuentro, en el que muchos pasaron de ahorristas a adjudicatarios de su vehículo 0 km.

Además del sorteo digital, el evento incluyó propuestas gastronómicas, música en vivo y beneficios adicionales, como service bonificado durante el primer año o hasta los 10.000 km. Este tipo de acciones no solo aportan transparencia, sino que generan cercanía y comunidad alrededor de la marca.

La mirada desde adentro: liderazgo, equipo y resultados

El gerente de Plan de Ahorro, Adrián Zorrilla, explicó que el logro del primer puesto responde a un proceso sostenido en el tiempo: “Es un reconocimiento muy importante al trabajo del equipo. Logramos vender 978 planes, representando el 9,3% del total nacional, y duplicamos el share de nuestra región”, destacó.

El gerente de Plan de Ahorro de Yacopini Nissan, Adrián Zorrilla El gerente de Plan de Ahorro, Adrián Zorrilla. Foto: Gentileza Yacopini Nissan

Sobre el mes clave, agregó: “Marzo fue récord: superamos las 130 suscripciones y alcanzamos el 17% del total nacional. La venta no termina en la suscripción, sino cuando el cliente tiene su vehículo en la calle”, afirmó, en referencia a las 341 unidades patentadas, que ubicaron al concesionario entre los cinco mejores del país en este indicador.

Claves del éxito: profesionalización y cultura de equipo

Con más de nueve años dentro de la empresa —iniciando su trayectoria en otra marca y luego pasando a Nissan— Zorrilla fue protagonista en la construcción del equipo comercial desde cero.

Su enfoque se basa en tres ejes:

Selección cuidadosa del talento

Crecimiento progresivo del equipo

Fuerte cultura organizacional

“El resultado es consecuencia de un buen equipo”, sintetizó y agregó: “Profesionalizar la venta jerarquiza el mercado”, marcando una visión que trasciende los resultados comerciales.

Confianza y transparencia: el activo más importante

Uno de los pilares del modelo de negocio es la transparencia en cada etapa del proceso. “La confianza del cliente es el activo más importante”, remarcó Zorrilla.

En ese sentido, explicó que cada cliente cuenta con información completa desde el inicio y puede verificar cómo se administran los fondos y cómo se desarrollan las adjudicaciones.

Este enfoque no solo mejora la experiencia, sino que fortalece la fidelización y el vínculo a largo plazo.

Beneficios y oportunidades para acceder a un 0 km en abril

Con el objetivo de sostener el crecimiento, Yacopini Nissan continúa ofreciendo condiciones competitivas para quienes buscan acceder a su vehículo:

Financiación directa de fábrica con 0% de interés

Opciones de integración del 20%, 30% o 40%

Bonificaciones en patentamiento y suscripción

Posibilidad de aplicar ahorros en efectivo o vehículos usados

Estas propuestas alcanzan a modelos destacados de la marca como:

Nissan Kicks Exclusive DCT 1.0T

Nissan Frontier X-Gear 4x4 AT 2.3

Nissan X-Trail e-Power Exclusive CVT

Además, la firma impulsa la llegada de nuevas versiones con mejoras en tecnología, equipamiento y eficiencia, reforzando su propuesta de valor en el mercado.

Un liderazgo que combina volumen, consistencia y visión

Los datos del mercado, la experiencia del cliente y la estrategia comercial muestran que Yacopini Nissan no solo lidera en ventas sino que construye un modelo sostenible en el tiempo.

El primer puesto tanto en el ranking mensual como en el acumulado anual refleja una combinación de factores: equipo profesional, procesos claros, cercanía con el cliente y una propuesta comercial sólida.

El equipo de Yacopini Mirei-Nisssan El equipo de Yacopini Mirei-Nissan. Foto: Gentileza Yacopini Nissan

Con estos pilares, el concesionario no solo consolida su presente sino que proyecta seguir liderando el mercado automotor en Mendoza y a nivel nacional.

Yacopini Nissan se encuentra en Av. San Martín Sur 600, Godoy Cruz, Mendoza.