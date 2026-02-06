Conocé todo sobre la nueva Chevrolet Captiva PHEV, disponible en Territorio Yacopini

chevrolet-yacopini-2 Territorio Yacopini, la red de concesionarios más grande del país, ya dio inicio a la venta de la nueva Chevrolet Captiva PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Potencia dual y autonomía inteligente

El corazón de la Captiva PHEV reside en su sistema híbrido enchufable que combina lo mejor de dos mundos: un motor eléctrico y un motor a combustión que pueden trabajar de forma independiente.

A diferencia de los híbridos convencionales, este modelo permite recorrer trayectos urbanos diarios en modo 100% eléctrico, ofreciendo una conducción silenciosa y con cero emisiones. Para viajes extensos, el motor térmico entra en acción, eliminando la "ansiedad por la autonomía" y optimizando el consumo de combustible de manera inteligente.

En materia de seguridad y protección, además de 6 airbags frontales, laterales y de cortina, cuenta con frenos ABS con sistemas de distribución y asistente hidráulico de frenado, monitoreo de presión de neumáticos, alertas de salida de carril con corrección de volante y mucho más.

Puntos clave del modelo

Capacidad para 7 pasajeros: mantiene la versatilidad familiar con tres filas de asientos y un amplio espacio interior.

mantiene la versatilidad familiar con tres filas de asientos y un amplio espacio interior. Seguridad activa: equipada con sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), frenado autónomo y control de estabilidad.

equipada con sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), frenado autónomo y control de estabilidad. Tecnología a bordo: conectividad total con pantalla táctil de alta resolución, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, y un panel de instrumentos digital que permite monitorear el flujo de energía en tiempo real.

conectividad total con pantalla táctil de alta resolución, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, y un panel de instrumentos digital que permite monitorear el flujo de energía en tiempo real. Otras características: techo solar panorámico para más luz solar, faros delanteros LED tipo proyector, llantas de aleación de 18" con diseño exclusivo, apertura eléctrica de baúl y capacidad para 532 litros, limpia parabrisas con sensor de lluvia, pantalla multimedia LCD sensible al tacto de 15,6" y asiento del conductor regulable en 6 direcciones.

Tan fácil como recargar un celular

La Captiva PHEV ofrece varias alternativas de carga:

Cargador domiciliario (incluido): entre 6 y 8 horas, dependiendo de la instalación eléctrica.

Cargador rápido opcional: permite reducir el tiempo hasta en un 40%, logrando una carga completa en aprox. 3 horas.

Estaciones de carga pública: entre 15 y 20 minutos.

Respaldo y financiación de Territorio Yacopini

"La Captiva PHEV llega para ocupar un lugar central en nuestro portfolio. Es el vehículo ideal para quienes quieren entrar al mundo de la movilidad eléctrica con la seguridad de un motor tradicional de respaldo", señaló Antonella Movio, Jefa de Ventas de Yacopini Motors.

Los interesados pueden acercarse a Territorio Yacopini para conocer las unidades, realizar pruebas de manejo y consultar por los planes de financiación exclusivos y beneficios por toma de usados. “La nueva Captiva está teniendo una muy buena aceptación en el mercado. Tiene una financiación de hasta $18.000.0000 en 12 cuotas a tasa 0%”, agregó Movio.

También pueden conocer los nuevos modelos este sábado 7 y domingo 8 de febrero, en horario de 10 a 20, en la Playa Oeste de Mendoza Shopping.

Con este lanzamiento, Chevrolet y Yacopini consolidan su liderazgo en el segmento SUV, ofreciendo una solución que equilibra tecnología, confort y compromiso ambiental.

chevrolet-yacopini Tecnología a bordo: conectividad total con pantalla táctil de alta resolución, compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Más información