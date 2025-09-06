Ni Chevrolet se resiste: el SUV que lanza en un país de América Latina para competir con China

El equipamiento de serie trae todo lo que esperarías de un SUV moderno:

Sistema multimedia con pantalla de 10,25 pulgadas

Conexiones para Android Auto y CarPlay

Puertos USB tipo A y C

Freno de mano eléctrico

Tapizados de cuero

Tablero digital de 7 pulgadas

China ya no es solo sinónimo de productos económicos. El Groove incluye seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas y ADAS completos: control de velocidad crucero adaptativo, alerta de colisión frontal con freno autónomo y mantenimiento de carril.

El motor que diferencia al Chevrolet Groove

groove El nuevo "mini SUV" de Chevrolet expande su presencia en la región. Foto: Autocosmos.com.ar

Bajo el capot se esconde un motor 1.5 turbo que desarrolla 149 caballos y 255 Nm de torque. Comparado con la primera generación, este SUV ganó casi 50 CV, una mejora que se nota especialmente en sobrepasos.

América Latina representa un mercado estratégico para esta alianza. México ya comercializa el Groove, mientras Brasil y Colombia esperan su llegada. En territorio azteca cuesta 398.900 pesos mexicanos, unos 21.300 dólares.

La estrategia de Chevrolet en Chile refleja una realidad: las marcas tradicionales deben adaptarse. China permite a marcas centenarias mantenerse competitivas en mercados emergentes.