Ni Hilux, ni Frontier: la nueva pickup china que promete liderar el segmento

En lo que tiene que ver con las pickups, tanto la Toyota Hilux como la Nissan Frontier son dos modelos que han sabido hacer su fama. Sin embargo, el liderazgo de las dos se ve amenazado ante el lanzamiento de un nuevo competidor.
Esta nueva pickup, que tiene su origen en China, tiene mayor practicidad, detalles únicos y un precio mucho más bajo que el habitual.
La nueva pickup china que promete liderar el segmento
Sin entrar en rodeos, hay que decir que esta nueva pickup pertenece a la marca JAC, en un modelo que se define como Frison T5. Con ella, se maximizarán la productividad en las empresas, flotillas y emprendedores.
El lanzamiento de la JAC Frison T5 tuvo lugar en la Expo Transporte ANPACT 2025, donde se convirtió en una de las grandes pickups protagonistas.
La Frison T5 se distingue por su equilibrio y capacidad de carga de hasta 1,410 kilos, cuenta con un motor de 174 HP y 214 lb-pie de torque, 2.0 y transmisión manual de seis velocidades, con una capacidad de carga de 1,235 kilos. De esta manera, la pickup es perfecta para transportar materiales, mercancías o equipos.
En su equipamiento interior, esta pickup cuenta con un volante multifunción con ajuste de altura y clúster digital. El sistema de audio incluye cuatro bocinas, radio con Bluetooth, puerto USB delantero, tomacorriente de 12V y llave remota. Además, luz de lectura y descansabrazos para mayor comodidad.
Los modelos de una pickup que consume menos
Este modelo de pickup se ofrecerá en dos configuraciones: una con chasis y una con cabina sencilla. Así, el modelo podrá adaptarse a distintos tipos de negocios.
Desde los números, el rendimiento se presume inferior al de la Hilux, Frontier o incluso Ford Ranger, porque el motor que la Frison T5 tiene es un 2.0 litros de 174 CV y 290 Nm de torque. Es decir, consume hasta un 15% menos, aunque con la diferencia de que se acopla a un manual de seis velocidades.