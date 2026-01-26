Tirar un diente de ajo por el inodoro: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Aunque parezca una excentricidad, esta tendencia responde a una mezcla de higiene natural y antiguas creencias que han resurgido con fuerza últimamente.

Al depositar un diente de ajo picado en la taza durante la noche, cuando el flujo de agua se detiene por varias horas, este actúa como un inhibidor natural de microorganismos.

Este truco casero no reemplaza la higiene y limpieza del inodoro, pero lo cierto es que ayuda a prevenir la formación de colonias bacterianas y hongos en los bordes del inodoro de forma biodegradable.

limpieza, ajo Este truco casero no reemplaza la higiene ni la limpieza del inodoro.

Para quienes desean probar esta tendencia, los pasos que circulan en las guías de hogar son sencillos:

Preparación: pelar un diente de ajo y hacerle unos pequeños cortes (es vital para liberar la alicina).

pelar un diente de ajo y hacerle unos pequeños cortes (es vital para liberar la alicina). Tiempo de acción: arrojarlo al inodoro por la noche, preferiblemente después del último uso.

arrojarlo al inodoro por la noche, preferiblemente después del último uso. Finalización: a la mañana siguiente, simplemente tirar de la cadena.

Si bien la ciencia respalda las propiedades del ajo, los expertos en plomería advierten moderación: el diente de ajo debe ser pequeño y estar bien procesado para evitar cualquier obstrucción a largo plazo, aunque es poco probable que una sola pieza cause problemas.

Mucho más que un truco de limpieza

Para muchos, el gesto de "dejar ir" el ajo por el desagüe cada mañana tiene un trasfondo simbólico. Corrientes de bienestar y diseño de espacios como el Feng Shui moderno han viralizado el ritual para "bloquear la fuga de energía".

El ajo, históricamente asociado a la protección, se utiliza en el baño para neutralizar las malas vibraciones y garantizar que la energía de la casa permanezca equilibrada.