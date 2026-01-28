Isidris Sunset regresa con dos ediciones imperdibles en Puesto del Indio

Domingo 15 de febrero: Edición Carnaval

Para celebrar el carnaval, llegan a Mendoza los DJs Meme Bouquet con un vibrante House Set y Cele Arrabal con un set de Cachengue, asegurando una noche llena de ritmo para bailar.

Sábado 21 de marzo

Chapa & Castelo tomarán el escenario de Puesto del Indio para presentar su original estilo que fusiona el rock & roll con la música electrónica (techno, house).