Isidris Sunset regresa con dos ediciones imperdibles en Puesto del Indio

Tras el éxito de su primera edición el pasado 20 de diciembre con Emmanuel Horvilleur, Isidris Sunset vuelve a Puesto del Indio con dos fechas muy especiales que prometen hacer vibrar la montaña a minutos de la ciudad.
Domingo 15 de febrero: Edición Carnaval
Para celebrar el carnaval, llegan a Mendoza los DJs Meme Bouquet con un vibrante House Set y Cele Arrabal con un set de Cachengue, asegurando una noche llena de ritmo para bailar.
Sábado 21 de marzo
Chapa & Castelo tomarán el escenario de Puesto del Indio para presentar su original estilo que fusiona el rock & roll con la música electrónica (techno, house).
Ambas jornadas ofrecerán una experiencia completa con degustación de vinos, gastronomía de primer nivel y barras de coctelería. Todo esto, en el espectacular entorno de Puesto del Indio Isidris, que regala vistas 360° inigualables desde la plena montaña.