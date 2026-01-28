Inicio empresas sunset
Atardecer y música

Isidris Sunset regresa con dos ediciones imperdibles en Puesto del Indio

Isidris Sunset regresa a Puesto del Indio con dos fechas imperdibles en Mendoza, música en vivo, DJs, vinos, gastronomía y una experiencia única en la montaña

Por UNO
EL espectacular entorno de Puesto del Indio Isidris, que regala vistas 360° inigualables desde la plena montaña durante el sunset.

EL espectacular entorno de Puesto del Indio Isidris, que regala vistas 360° inigualables desde la plena montaña durante el sunset.

Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Tras el éxito de su primera edición el pasado 20 de diciembre con Emmanuel Horvilleur, Isidris Sunset vuelve a Puesto del Indio con dos fechas muy especiales que prometen hacer vibrar la montaña a minutos de la ciudad.

Domingo 15 de febrero: Edición Carnaval

Para celebrar el carnaval, llegan a Mendoza los DJs Meme Bouquet con un vibrante House Set y Cele Arrabal con un set de Cachengue, asegurando una noche llena de ritmo para bailar.

ENTRADA 1

Sábado 21 de marzo

Chapa & Castelo tomarán el escenario de Puesto del Indio para presentar su original estilo que fusiona el rock & roll con la música electrónica (techno, house).

ENTRADA 2

Ambas jornadas ofrecerán una experiencia completa con degustación de vinos, gastronomía de primer nivel y barras de coctelería. Todo esto, en el espectacular entorno de Puesto del Indio Isidris, que regala vistas 360° inigualables desde la plena montaña.

Entradas

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar