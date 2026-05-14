Dalvian Mall reprogramó su inauguración oficial debido al pronóstico de mal tiempo para el sábado

Dalvian Mall funciona con normalidad desde abril

Si bien el acto inaugural fue suspendido, Dalvian Mall continúa abierto al público y funcionando con total normalidad desde el mes de abril. Una treintena de marcas reconocidas y propuestas de distintos rubros forman parte de este nuevo centro comercial que opera de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos de 9 a 14, mientras que los espacios gastronómicos extienden sus horarios para cubrir desayunos y cenas.

El nuevo complejo de comercios y servicios recibe diariamente a mendocinos y turistas que se acercan a recorrer esta propuesta pensada como un punto de encuentro que integra comercio, bienestar y experiencias para toda la comunidad en el corazón de la precordillera, ubicado en las inmediaciones del conjunto residencial Dalvian y a pocos minutos del centro mendocino.

Dalvian Mall, paseo de compras, centro comercial El centro comercial Dalvian Mall opera con normalidad desde abril. Foto: Gentileza Dalvian

Por otro lado, los responsables informaron que el sorteo del concurso destinado a compradores de Dalvian Mall se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo.

Los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales de Dalvian Mall y no será necesaria la presencia física de los participantes. Desde Dalvian adelantaron que próximamente comunicarán la nueva fecha de inauguración oficial de su centro comercial.