Inicio empresas Dalvian
Empresas

Dalvian Mall reprogramó su inauguración oficial debido al pronóstico de mal tiempo para el sábado

La apertura formal del nuevo espacio comercial en Dalvian, prevista para este sábado, fue suspendida por razones de seguridad ante el pronóstico de mal tiempo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Dalvian Mall debió suspender su inauguración oficial, prevista para este sábado, debido a que se esperan condiciones climáticas adversas.

Dalvian Mall debió suspender su inauguración oficial, prevista para este sábado, debido a que se esperan condiciones climáticas adversas.

Foto: Gentileza Dalvian

Dalvian informó la suspensión de la inauguración oficial de Dalvian Mall, prevista para este sábado 16 de mayo, debido a las condiciones climáticas adversas pronosticadas para esa jornada y para todo el fin de semana venidero.

Desde la organización señalaron que la decisión fue tomada por fuerza mayor y con el objetivo de resguardar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, autoridades e invitados que iban a participar de este importante acontecimiento para el barrio Dalvian y para toda la comunidad mendocina.

Asimismo expresaron sus disculpas por los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar y agradecieron el acompañamiento permanente de los vecinos.

Dalvian Mall funciona con normalidad desde abril

Si bien el acto inaugural fue suspendido, Dalvian Mall continúa abierto al público y funcionando con total normalidad desde el mes de abril. Una treintena de marcas reconocidas y propuestas de distintos rubros forman parte de este nuevo centro comercial que opera de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos de 9 a 14, mientras que los espacios gastronómicos extienden sus horarios para cubrir desayunos y cenas.

El nuevo complejo de comercios y servicios recibe diariamente a mendocinos y turistas que se acercan a recorrer esta propuesta pensada como un punto de encuentro que integra comercio, bienestar y experiencias para toda la comunidad en el corazón de la precordillera, ubicado en las inmediaciones del conjunto residencial Dalvian y a pocos minutos del centro mendocino.

Dalvian Mall, paseo de compras, centro comercial
El centro comercial Dalvian Mall opera con normalidad desde abril.

El centro comercial Dalvian Mall opera con normalidad desde abril.

Por otro lado, los responsables informaron que el sorteo del concurso destinado a compradores de Dalvian Mall se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo.

Los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales de Dalvian Mall y no será necesaria la presencia física de los participantes. Desde Dalvian adelantaron que próximamente comunicarán la nueva fecha de inauguración oficial de su centro comercial.

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar