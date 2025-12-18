Emmanuel Horvilleur se presenta en Isidris Sunset: una experiencia de música, vino y gastronomía premium

Mendoza suma una nueva propuesta cultural al aire libre con Isidris Sunset, una forma distinta de habitar el atardecer: música en vivo, gastronomía de alto nivel y una vista privilegiada de la ciudad desde la montaña. El músico Emmanuel Horvilleur será el protagonista de una jornada única que combina paisaje, sonido y disfrute.
La cita es este sábado 20 de diciembre desde las 18 en Puesto del Indio Isidris, un espacio enclavado en plena montaña, a pocos minutos del centro de Mendoza, ideal para vivir el sunset con una vista 360°.
Durante el encuentro, Emmanuel Horvilleur presentará en vivo su nuevo álbum Mi Año Gótico, una obra que reafirma su esencia artística y su permanente capacidad de reinvención. Con una estética cuidada y un sonido que cruza elegancia, frescura y riesgo, el disco se posiciona como una declaración de estilo y sensibilidad en la música argentina contemporánea.
Isidris Sunset propone una experiencia sensorial completa, con degustación de vinos, gastronomía de primer nivel y barras de coctelería, donde la música marca el ritmo y el paisaje se convierte en parte del espectáculo.
Dónde conseguir las entradas para Isidris
A la venta en: venti.com.ar
Beneficio: 6 cuotas sin interés con Supervielle
Entrada Corona
- Preventa 1: $40.000
- Preventa 2: $45.000
- General: $50.000
Incluye acceso al evento + 1 cerveza Corona.
Entrada Degustación y Gastronomía
Preventa 1: $60.000
General: $70.000
Incluye acceso al evento + 3 cupones de degustación y copa.
Opciones gastronómicas a elección:
- Focaccia de pollo crispy
- Empanadas de carne cortada a cuchillo
- Sándwich de ojo de bife
- Ñoquis con crema de hongos
Parking anticipado: $15.000