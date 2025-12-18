Inicio Sociedad sunset
Este sábado

Emmanuel Horvilleur se presenta en Isidris Sunset: una experiencia de música, vino y gastronomía premium

Emmanuel Horvilleur será el protagonista de Isidris Sunset. La invitación es para este sábado en Puesto del Indio Isidris

Por UNO
Emmanuel Horvilleur presenta su disco Año Gótico en Isidris Sunset.
Emmanuel Horvilleur presenta su disco "Año Gótico" en Isidris Sunset.Foto: gentileza Emmanuel Horvilleur

Mendoza suma una nueva propuesta cultural al aire libre con Isidris Sunset, una forma distinta de habitar el atardecer: música en vivo, gastronomía de alto nivel y una vista privilegiada de la ciudad desde la montaña. El músico Emmanuel Horvilleur será el protagonista de una jornada única que combina paisaje, sonido y disfrute.

La cita es este sábado 20 de diciembre desde las 18 en Puesto del Indio Isidris, un espacio enclavado en plena montaña, a pocos minutos del centro de Mendoza, ideal para vivir el sunset con una vista 360°.

Durante el encuentro, Emmanuel Horvilleur presentará en vivo su nuevo álbum Mi Año Gótico, una obra que reafirma su esencia artística y su permanente capacidad de reinvención. Con una estética cuidada y un sonido que cruza elegancia, frescura y riesgo, el disco se posiciona como una declaración de estilo y sensibilidad en la música argentina contemporánea.

Isidris Sunset propone una experiencia sensorial completa, con degustación de vinos, gastronomía de primer nivel y barras de coctelería, donde la música marca el ritmo y el paisaje se convierte en parte del espectáculo.

PORTADA ISIDRIS.jpg
Puesto del Indio será escenario de un nuevo Sunset con Emmanuel Horvilleur.

Dónde conseguir las entradas para Isidris

A la venta en: venti.com.ar

Beneficio: 6 cuotas sin interés con Supervielle

Entrada Corona

  • Preventa 1: $40.000
  • Preventa 2: $45.000
  • General: $50.000

Incluye acceso al evento + 1 cerveza Corona.

Entrada Degustación y Gastronomía

Preventa 1: $60.000

General: $70.000

Incluye acceso al evento + 3 cupones de degustación y copa.

Opciones gastronómicas a elección:

  • Focaccia de pollo crispy
  • Empanadas de carne cortada a cuchillo
  • Sándwich de ojo de bife
  • Ñoquis con crema de hongos

Parking anticipado: $15.000

