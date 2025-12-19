Inicio Sociedad Discapacidad
Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad, según ANDIS

Si tienes que renovar el Certificado Único de Discapacidad, este es el paso a paso a seguir según ANDIS

Paula Alonso
Te enseñamos el paso a paso a seguir para renovar el CUD
Te enseñamos el paso a paso a seguir para renovar el CUD

El Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, es un documento que le brinda a las personas con discapacidad diversos beneficios de educación, salud, transporte, etc. Este certificado debe renovarse cada cierta cantidad de años, y en muchos casos se han brindado prórrogas.

Mediante la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmó este 2025 una prórroga para los CUD, tanto en formato papel como digital, cuyo vencimiento estaba previsto para este año.

Paso a paso para renovar el Certificado Único de Discapacidad:

  • Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
  • Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.
  • Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta. En caso de no asistir a la cita, perderás el turno y tendrás que comenzar con el trámite nuevamente.
  • El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.
Discapacidad
Cada solicitud de CUD es analizada por una Junta Evaluadora.

Cada solicitud de CUD es analizada por una Junta Evaluadora.

¿Qué enfermedades y discapacidades están contempladas en el CUD?

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) explicó que las dificultades, enfermedades o discapacidades habilitadas para solicitar un CUD son aquellas de índole Intelectual y Mental; Visual; Motor; Auditivo; Respiratorio; Cardiovascular; Renal urológico y/o Digestivo/Hepático, entre otros.

El Certificado Único de Discapacidad también reconoce: la parálisis; la debilidad muscular; amputaciones; enfermedades neuromusculares; ceguera o baja visión; sordera o dificultades auditivas; retraso mental; trastornos del espectro autista (TEA); síndrome de Down u otros trastornos genéticos o neuropsiquiátricos.

Certificado Único de Discapacidad
Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD.

Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD.

¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?

El Certificado Único de Discapacidad brinda los siguientes beneficios:

  • Cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esas prestaciones incluyen: tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc.
  • Acceso gratuito al transporte público Nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
  • El Símbolo Internacional de Acceso para tener libre tránsito y estacionamiento.
  • Acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad (asignación por hijo o hija con discapacidad, asignación por maternidad de un hijo o hija con síndrome de Down, etc.)
  • Eximición de algunas tasas municipales.
  • Beneficios para comprar automotores.

