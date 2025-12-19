El Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, es un documento que le brinda a las personas con discapacidad diversos beneficios de educación, salud, transporte, etc. Este certificado debe renovarse cada cierta cantidad de años, y en muchos casos se han brindado prórrogas.
Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad, según ANDIS
Si tienes que renovar el Certificado Único de Discapacidad, este es el paso a paso a seguir según ANDIS
Mediante la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmó este 2025 una prórroga para los CUD, tanto en formato papel como digital, cuyo vencimiento estaba previsto para este año.
Paso a paso para renovar el Certificado Único de Discapacidad:
- Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
- Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.
- Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta. En caso de no asistir a la cita, perderás el turno y tendrás que comenzar con el trámite nuevamente.
- El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.
¿Qué enfermedades y discapacidades están contempladas en el CUD?
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) explicó que las dificultades, enfermedades o discapacidades habilitadas para solicitar un CUD son aquellas de índole Intelectual y Mental; Visual; Motor; Auditivo; Respiratorio; Cardiovascular; Renal urológico y/o Digestivo/Hepático, entre otros.
El Certificado Único de Discapacidad también reconoce: la parálisis; la debilidad muscular; amputaciones; enfermedades neuromusculares; ceguera o baja visión; sordera o dificultades auditivas; retraso mental; trastornos del espectro autista (TEA); síndrome de Down u otros trastornos genéticos o neuropsiquiátricos.
¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?
El Certificado Único de Discapacidad brinda los siguientes beneficios:
- Cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esas prestaciones incluyen: tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc.
- Acceso gratuito al transporte público Nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- El Símbolo Internacional de Acceso para tener libre tránsito y estacionamiento.
- Acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad (asignación por hijo o hija con discapacidad, asignación por maternidad de un hijo o hija con síndrome de Down, etc.)
- Eximición de algunas tasas municipales.
- Beneficios para comprar automotores.