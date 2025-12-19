Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad, según ANDIS

Mediante la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmó este 2025 una prórroga para los CUD, tanto en formato papel como digital, cuyo vencimiento estaba previsto para este año.

Paso a paso para renovar el Certificado Único de Discapacidad:

Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).

Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.

Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta. En caso de no asistir a la cita, perderás el turno y tendrás que comenzar con el trámite nuevamente.

El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.

Discapacidad Cada solicitud de CUD es analizada por una Junta Evaluadora.

¿Qué enfermedades y discapacidades están contempladas en el CUD?

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) explicó que las dificultades, enfermedades o discapacidades habilitadas para solicitar un CUD son aquellas de índole Intelectual y Mental; Visual; Motor; Auditivo; Respiratorio; Cardiovascular; Renal urológico y/o Digestivo/Hepático, entre otros.