Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad en diciembre 2025

Ingresar al sitio web: www.argentina.gob.ar/cud y completar el formulario de requisitos con tus datos para saber a dónde ir y qué documentación llevar.

Reunir la documentación oficial: DNI (original y copia); Formulario completo (que se descarga de la web de la ANDIS).

Reunir documentación respaldatoria de la condición certificante de hasta un año de antigüedad como informes, certificados médicos y estudios complementarios (RX, tomografías, etc.).

Discapacidad Conocé el paso a paso y la documentación a presentar para solicitar el CUD.

A continuación, deberás presentar la documentación solicitada en el lugar que te asignaron en la consulta personalizada y pedí un turno para la Junta Evaluadora.

Es importante que asistas y al horario asignado por la Junta para la evaluación. En caso de no hacerlo o de llegar tarde, el turno se dará por perdido y deberás comenzar todo el trámite nuevamente. Una vez que el Certificado Único de Discapacidad esté aprobado, podrás visualizarlo en la app "Mi Argentina".

En el sitio web del Gobierno Nacional aseguran que el CUD digital de "Mi Argentina" coexistirá con el documento en soporte papel, que continuarán entregando todas las Juntas Evaluadoras de Discapacidad del país.

Certificado Único de Discapacidad

¿Qué ocurre con las personas con discapacidad que están hospitalizadas?

En el caso de que una persona con discapacidad esté hospitalizada y necesite solititar el CUD, desde el sitio web de la Municipalidad de Capital explican: "Si la persona se encuentra hospitalizada o en alguna residencia se solicita que se especifique en el certificado y aparte papel de supervivencia con fecha de 1 ó 2 días antes del turno"