Certificado Único de Discapacidad: qué hacer para no perder los beneficios

Certificado Único de Discapacidad.jpg Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD.

Por ejemplo, el Gobierno Nacional dispuso que, mediante la Resolución Nro. 2520/2024, se extendieron las prórrogas de vencimiento por un año más. De esta manera, si un Certificado Único de Discapacidad vencía entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, su fecha de caducidad será la misma, pero de 2026.

¿Qué documentación se pide al momento de tramitar el CUD?

Para solicitar el Certificado Único de Discapacidad, la persona con discapacidad debe presentar una serie de documentos ante la Junta Evaluadora para poder iniciar el trámite.

Este trámite es gratuito, no deben cobrarte absolutamente nada, y algunos de esos documentos son los siguientes:

Certificado médico actualizado (no puede tener más de 6 meses). El certificado debe indicar el diagnóstico completo.

Certificados e informes de profesionales que te atienden.

Estudios médicos que te hayas hecho: deben ser originales y no tener más de 6 meses.

Documento de identidad original y legible.

En caso de tener una obra social o prepaga, presentar fotocopia de tu carnet.

En caso de tener un empleo, presentar la copia de tu recibo de sueldo.

En el caso de no trabajar, presentar la copia del recibo de sueldo del familiar que te tiene a su cargo.

Para jubilados o jubiladas, copia del recibo de jubilación.

Discapacidad.jpg El trámite para solicitar el CUD es gratuito.

¿Qué beneficios brinda el CUD?