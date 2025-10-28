El Certificado Único de Discapacidad, mejor conocido como CUD, es un documento que poseen las personas con discapacidad y que les brinda la posibilidad de acceder no solo a cobertura médica, sino también a asistencia integral en materia de educación, transporte, etc.
Certificado Único de Discapacidad: qué hacer para no perder los beneficios
Te explicamos cómo no perder los beneficios que brinda el Certificado Único de Discapacidad en Argentina
Sin embargo, para no perder o dejar de percibir los beneficios que brinda el CUD, es importante tener en cuenta algunos datos.
CUD: ¿cómo evitar la pérdida de beneficios de este documento?
Es importante destacar que si el CUD está vencido y no se renovó (salvo que el mismo esté incluído en las prrórogas), este documento quedará sin validez al momento de realizar trámites.
Por ejemplo, el Gobierno Nacional dispuso que, mediante la Resolución Nro. 2520/2024, se extendieron las prórrogas de vencimiento por un año más. De esta manera, si un Certificado Único de Discapacidad vencía entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, su fecha de caducidad será la misma, pero de 2026.
¿Qué documentación se pide al momento de tramitar el CUD?
Para solicitar el Certificado Único de Discapacidad, la persona con discapacidad debe presentar una serie de documentos ante la Junta Evaluadora para poder iniciar el trámite.
Este trámite es gratuito, no deben cobrarte absolutamente nada, y algunos de esos documentos son los siguientes:
- Certificado médico actualizado (no puede tener más de 6 meses). El certificado debe indicar el diagnóstico completo.
- Certificados e informes de profesionales que te atienden.
- Estudios médicos que te hayas hecho: deben ser originales y no tener más de 6 meses.
- Documento de identidad original y legible.
- En caso de tener una obra social o prepaga, presentar fotocopia de tu carnet.
- En caso de tener un empleo, presentar la copia de tu recibo de sueldo.
- En el caso de no trabajar, presentar la copia del recibo de sueldo del familiar que te tiene a su cargo.
- Para jubilados o jubiladas, copia del recibo de jubilación.
¿Qué beneficios brinda el CUD?
- Cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esas prestaciones incluyen: tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc.
- Acceso gratuito al transporte público Nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- El Símbolo Internacional de Acceso para tener libre tránsito y estacionamiento.
- Acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad (asignación por hijo o hija con discapacidad, asignación por maternidad de un hijo o hija con síndrome de Down, etc.)
- Eximición de algunas tasas municipales. Es importante aclarar que esto no ocurre en toda la República Argentina. Se recomienda consultar previamente.
- Beneficios para comprar vehículos específicos para personas con discapacidad.