El Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, le brinda a las personas con discapacidad la posibilidad de acceder a beneficios de salud, educación, transporte y demás todos los días.
Certificado Único de Discapacidad: los cambios que rigen para renovarlo en octubre del 2025
Paso a paso y documentos que te solicitarán al momento de renovar el Certificado Único de Discapacidad
Sin embargo, en los últimos años se han producido muchos cambios en cuanto a la solicitud y tramitación del Certificado Único de Discapacidad. En la siguiente nota te diremos cuáles son los últimos requisitos que se solicitan para poder solicitarlo.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Certificado Único de Discapacidad?
Para poder solicitar el CUD, el gobierno de la Nación asegura que las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones de discapacidad:
- Intelectual y Mental
- Visual
- Motor
- Auditivo
- Respiratorio
- Cardiovascular
- Renal urológico
- Digestivo / Hepático
Estas condiciones deben estar verificadas por un certificado médico, el cual tendrá que ser presentado en una Junta Evaluadora. Luego, dicha Junta será la encargada de comunicarle a la persona interesada si podrá obtener su CUD o no.
¿Cómo solicitar el CUD en octubre del 2025?
- El primer paso será ingresar a la aplicación o página web de Mi Argentina con CUIL y contraseña. En caso de que no tengas una cuenta, deberás crearla.
- Selecciona la opción “Mis Documentos”.
- Elige el recuadro donde dice “Mi Salud”. Allí podrás solicitar tu Certificado Único de Discapacidad.
Entre los documentos o certificados que pueden solicitarte en cualquier momento del trámite se encuentran:
- Fotocopia de DNI.
- Fotocopia de CUIL.
- Fotocopia de estudios complementarios, como por ejemplo: informes, historial clínico, radiografías, audiometrías y diferentes estudios dependiendo del diagnóstico. (Solo serán válidos aquellos estudios de hasta 12 meses de antigüedad)
- Certificado médico original con diagnóstico del MÉDICO TRATANTE. (diagnóstico, tratamiento, medicación, rehabilitación, equipamiento necesario).
- Planillas complementarias (dependiendo del diagnóstico).
- Fotocopia de partida de nacimiento (si es menor de 16 años).
- Fotocopia de DNI de madre o padre (si es menor de 16 años).
- En caso de renovación, también se requiere el certificado vencido o pronto a vencer.
- Si la persona se encuentra hospitalizada o en alguna residencia se solicita que se especifique en el certificado y aparte en certificado de supervivencia, con fecha de 1 ó 2 días antes del turno.
¿El Certificado Único de Discapacidad tiene fecha de vencimiento?
Los CUD con fecha de renovación prevista entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de este año recibirán una prórroga automática. Dicha medida responde al objetivo de evitar la saturación de turnos. Es decir que extienden automáticamente su vigencia hasta la misma fecha de 2026.