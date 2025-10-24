El Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, es un documento que le brinda diversos beneficios sobre salud, transporte, educación, y diversos ámbitos a diversas personas con discapacidad.
Discapacidad: ¿qué enfermedades contempla el CUD?
Descubre cuáles son las enfermedades que se contemplan al momento de pedir el Certificado Único de Discapacidad
A continuación te mencionaremos cuáles son las discapacidades y las enfermedades reconocidas y contempladas para poder solicitar un Certificado Único de Discapacidad.
¿Qué enfermedades y discapacidades reconoce el Certificado Único de Discapacidad?
Desde ANDIS explicaron que los problemas de salud o enfermedades que están contemplados para solicitar el Certificado Único de Discapacidad son aquellos de índole Intelectual y Mental; Visual; Motor; Auditivo; Respiratorio; Cardiovascular; Renal urológico y/o Digestivo/Hepático, entre otros. Por ejemplo podemos mencionar a una enfermedad renal poliquística o la fibrosis quística (enfermedad respiratoria), etc.
Además el Certificado Único de Discapacidad también reconoce a: la parálisis; la debilidad muscular; amputaciones; enfermedades neuromusculares; ceguera o baja visión; sordera o dificultades auditivas; retraso mental; trastornos del espectro autista (TEA); síndrome de Down u otros trastornos genéticos o neuropsiquiátricos.
¿Cómo solicitar o tramitar el Certificado Único de Discapacidad?
Para poder solicitar (o renovar) el CUD hay que ingresar al sitio argentina.gob.ar y completar un formulario con los datos de la persona para la cual se solicita el certificado.
Para poder tramitar el Certificado Único de Discapacidad, se aconseja tener descargado en el celular la aplicación móvil Mi Argentina y seguir el siguiente paso a paso:
- Ingresar a la aplicación o página web de Mi Argentina con CUIL y contraseña.
- Luego seleccionar la opción "Mis Documentos".
- Elegir el recuadro donde dice "Mi Salud". Allí podrás acceder a tu CUD.
Este trámite de salud puede demorar días o incluso meses en finalizar (en algunos casos), debido a que la Junta Evaluadora que ha sido asignada a tu caso revisa toda la documentación antes de decidir si obtendrás o no el CUD. En estos casos es posible que te pidan presentar documentos o estudios que avalen que la persona padece una discapacidad.