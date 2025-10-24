Discapacidad: ¿qué enfermedades contempla el CUD?

personas con discapacidad (17).jpeg No todas las enfermedades y discapacidades son contempladas al momento de solicitar el CUD. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Además el Certificado Único de Discapacidad también reconoce a: la parálisis; la debilidad muscular; amputaciones; enfermedades neuromusculares; ceguera o baja visión; sordera o dificultades auditivas; retraso mental; trastornos del espectro autista (TEA); síndrome de Down u otros trastornos genéticos o neuropsiquiátricos.

¿Cómo solicitar o tramitar el Certificado Único de Discapacidad?

Para poder solicitar (o renovar) el CUD hay que ingresar al sitio argentina.gob.ar y completar un formulario con los datos de la persona para la cual se solicita el certificado.

Para poder tramitar el Certificado Único de Discapacidad, se aconseja tener descargado en el celular la aplicación móvil Mi Argentina y seguir el siguiente paso a paso:

Ingresar a la aplicación o página web de Mi Argentina con CUIL y contraseña.

Luego seleccionar la opción "Mis Documentos".

Elegir el recuadro donde dice "Mi Salud". Allí podrás acceder a tu CUD.

Certificado Único de Discapacidad Argentina El Certificado Único de Discapacidad es válido en todo el país.

Este trámite de salud puede demorar días o incluso meses en finalizar (en algunos casos), debido a que la Junta Evaluadora que ha sido asignada a tu caso revisa toda la documentación antes de decidir si obtendrás o no el CUD. En estos casos es posible que te pidan presentar documentos o estudios que avalen que la persona padece una discapacidad.