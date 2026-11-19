Media taza de vinagre blanco de alcohol: Es el protagonista de la fórmula. Su acidez suave desinfecta, disuelve los restos de jabón viejo acumulados en el piso y evita que queden vetas o marcas de agua al evaporarse.

Es el protagonista de la fórmula. Su acidez suave desinfecta, disuelve los restos de jabón viejo acumulados en el piso y evita que queden vetas o marcas de agua al evaporarse. Una cucharadita de detergente lavavajillas: Cumple la función de cortar la grasitud cotidiana, algo indispensable en zonas de alto tránsito como la cocina o el comedor. Es fundamental no excederse de esta medida para evitar que se genere espuma de más y ahorrarse el trabajo de tener que enjuagar.

Cumple la función de cortar la grasitud cotidiana, algo indispensable en zonas de alto tránsito como la cocina o el comedor. Es fundamental no excederse de esta medida para evitar que se genere espuma de más y ahorrarse el trabajo de tener que enjuagar. Diez gotas de aceite esencial o un chorrito de limpiador perfumado (opcional): Quienes buscan dejar una fragancia persistente en el ambiente pueden sumar aceite esencial de limón, lavanda o eucalipto, o bien un toque mínimo de su producto aromatizante habitual. De todos modos, el olor característico del vinagre desaparece por completo a los pocos minutos de que el piso se seca.

El modo correcto de aplicarlo

Para que el resultado sea uniforme, conviene pasar primero la escoba o la aspiradora para retirar el polvo y las migas sueltas. Luego, se sumerge la mopa o el trapo de piso en la preparación y se escurre muy bien antes de pasarlo: trabajar con el paño apenas húmedo —y no empapado— garantiza un secado parejo y evita que queden aureolas.

Precauciones: en qué superficies no debe usarse

Aunque resulta infalible para cerámicos, porcelanatos y mosaicos graníticos o calcáreos tradicionales, este preparado no es apto para todos los materiales. Debe evitarse por completo en pisos de mármol, granito natural o piedra, ya que el ácido del vinagre corroe el pulido y los opaca de manera permanente. Tampoco se recomienda para pisos de madera, parquet o flotantes, que sufren tanto con la acidez como con la humedad.

Por último, una regla básica de seguridad doméstica: nunca hay que agregar lavandina a esta mezcla. La combinación de vinagre con hipoclorito de sodio genera una reacción química que libera vapores tóxicos irritantes para las vías respiratorias. Usada tal como indica la receta, la preparación alcanza por sí sola para dejar los ambientes limpios, desengrasados y con brillo natural.