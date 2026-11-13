Quienes deseen renovar los revestimientos de casa y cambiar el piso flotante, podrán acudir a otra alternativa que se destaca, entre otras cosas, por soportar el tránsito, resistir a los arañazos y también por su facilidad de limpieza. A continuación, todos los detalles de esta tendencia en decoración.
El piso flotante pasó de moda: la tendencia sofisticada que resiste arañazos, soporta el tránsito y es fácil de limpiar
Quienes tengan un piso flotante en casa y estén buscando reemplazarlo, deberán conocer esta tendencia en decoración que es furor en Europa
Fin del reinado del piso flotante: la tendencia en decoración que será furor en 2027
Más allá de la popularidad del piso flotante, las nuevas tendencias apuestan por materiales que combinan diseño, resistencia y practicidad. Entre las alternativas que ganan popularidad se encuentra el piso laminado en espiga, una propuesta de inspiración europea que transforma los ambientes y ofrece ventajas para el uso cotidiano.
Su principal atractivo está en el patrón geométrico de las piezas, que se colocan siguiendo una disposición diagonal para formar una sucesión de figuras en forma de V. Esta tendencia en decoración aporta movimiento, elegancia y una sensación de mayor profundidad, por lo que se adapta tanto a espacios amplios como a habitaciones pequeñas.
El piso laminado en espiga se destaca por sus terminaciones realistas, capaces de reproducir las vetas y texturas de la madera natural. A diferencia de los diseños tradicionales, su disposición genera un efecto visual dinámico que aporta personalidad sin necesidad de incorporar demasiados elementos decorativos.
Además de su estética sofisticada, esta tendencia sobresale por su resistencia. Sus superficies están preparadas para soportar el tránsito frecuente, los arañazos y las marcas que pueden provocar las mascotas, los muebles o el movimiento cotidiano dentro de la vivienda.
Otra ventaja es que ofrece una mayor tolerancia a los cambios de temperatura y humedad frente a algunos pisos flotantes convencionales. Esto ayuda a disminuir las posibilidades de que las piezas se deformen o aparezcan grietas con el paso del tiempo.
La limpieza también es un punto a favor. Para mantenerlo en buenas condiciones alcanza con retirar el polvo y utilizar un paño apenas húmedo con productos adecuados para superficies laminadas. Evitar el exceso de agua permite conservar sus terminaciones y prolongar su vida útil.
Por otra parte, el diseño en espiga combina fácilmente con distintos estilos de decoración. Los tonos claros aportan luminosidad y amplitud, mientras que las terminaciones oscuras generan ambientes más elegantes y sofisticados.