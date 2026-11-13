El piso flotante pasó de moda: la tendencia sofisticada que resiste arañazos, soporta el tránsito y es fácil de limpiar

El piso en espiga es la próxima tendencia en decoración.

El piso laminado en espiga se destaca por sus terminaciones realistas, capaces de reproducir las vetas y texturas de la madera natural. A diferencia de los diseños tradicionales, su disposición genera un efecto visual dinámico que aporta personalidad sin necesidad de incorporar demasiados elementos decorativos.

Además de su estética sofisticada, esta tendencia sobresale por su resistencia. Sus superficies están preparadas para soportar el tránsito frecuente, los arañazos y las marcas que pueden provocar las mascotas, los muebles o el movimiento cotidiano dentro de la vivienda.

Otra ventaja es que ofrece una mayor tolerancia a los cambios de temperatura y humedad frente a algunos pisos flotantes convencionales. Esto ayuda a disminuir las posibilidades de que las piezas se deformen o aparezcan grietas con el paso del tiempo.

El piso flotante tiene los días contados.

La limpieza también es un punto a favor. Para mantenerlo en buenas condiciones alcanza con retirar el polvo y utilizar un paño apenas húmedo con productos adecuados para superficies laminadas. Evitar el exceso de agua permite conservar sus terminaciones y prolongar su vida útil.

Por otra parte, el diseño en espiga combina fácilmente con distintos estilos de decoración. Los tonos claros aportan luminosidad y amplitud, mientras que las terminaciones oscuras generan ambientes más elegantes y sofisticados.