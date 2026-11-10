Daniel Vila tras su encuentro con el Papa León XIV: "Nos dejó un mensaje social profundo"

El diálogo de Daniel Vila y la bendición del rosario

Al recordar los detalles del breve saludo, Daniel Vila precisó: "Fue un encuentro muy breve. Apenas nos saludamos. Yo le pedí la bendición para un rosario que me había dado un chico. Me bendijo el rosario y siguió. El Papa es una persona muy medida".

El empresario destacó que la presencia del líder religioso trascendió el protocolo habitual e interpeló a los fieles y ciudadanos que siguieron cada una de sus actividades oficiales. Según su mirada, la visita provocó una fuerte repercusión el interior de las personas debido a la profundidad de los conceptos transmitidos en cada discurso pastoral.

El empresario Daniel Vila enfatizó la necesidad de priorizar la atención a las familias vulnerables y las tres T (techo, tierra y trabajo) ante la brecha económica Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

En ese sentido, consideró fundamental atender la propuesta de orientar la economía hacia el bienestar humano y demandó mayor empatía a la dirigencia: "Tomo la visión que nos trajo de cómo tiene que estar la economía al servicio del ser humano, la sensibilidad social que tienen que tener los gobernantes al momento de ocupar una función pública".

El referente de medios puntualizó la gravedad que reviste la brecha socioeconómica contemporánea y subrayó que la discusión actual supera los consumos postergados o el retroceso de sectores medios. Según expuso, el foco urgente radica en los hogares donde la alimentación diaria no está garantizada, un flagelo que calificó de urgencia extrema.

La mirada de Daniel Vila sobre las tres T y la familia

Daniel Vila remarcó las palabras dedicadas a la carencia de empleo formal, educación y oportunidades. En particular, valoró el llamamiento a garantizar las tres T: techo, tierra y trabajo, postulados que consideró pilares elementales para la estabilidad de cualquier núcleo familiar.

"Cuando vos no tenés una casa, cuando no tenés un trabajo y no tenés los elementos mínimos para vivir, me parece que la familia sufre, la familia se desintegra, la familia no se puede realizar. Es muy difícil que le des educación a tus hijos si no les podés dar de comer", sostuvo.

Al analizar el escenario institucional, admitió que la actividad política atraviesa una etapa de deterioro en su prestigio y jerarquía. Pese a ese diagnóstico, juzgó que las palabras papales constituyen un punto de partida para recuperar el diálogo constructivo y promover un crecimiento colectivo.

Vila advirtió también sobre el peligro de limitar la trascendencia del evento al festejo momentáneo: "Si solamente festejamos porque vino a la Argentina el Papa y después nos olvidamos al día siguiente de los mensajes que nos dejó, me parece que es malo".

Vila desestimó las especulaciones de índole partidaria sobre la visita papal, calificándola como una reflexión sobre problemas estructurales del país.

El análisis de Daniel Vila ante las especulaciones políticas

El empresario y dirigente deportivo desestimó de manera tajante cualquier intento de asociar la presencia eclesiástica con disputas partidarias o armados electorales. Según su criterio, las reflexiones tocaron con precisión quirúrgica los problemas estructurales del país sin responder a ninguna bandería política.

"El Papa no vino a hacer política para un sector. Vino a hacernos reflexionar sobre problemas que tenemos, que se ve que los conoce porque los tocó uno por uno, no fue casualidad", remarcó el directivo, al tiempo que convocó a empresarios, gremios y dirigentes a ejercer una autocrítica sincera.

Vila remarcó, en su análisis, que "al Papa le interesan cero las candidaturas en la Argentina, le interesa cero la política en la Argentina. Él tiene una mirada social de la Argentina y, como tal, vino a dejar su mensaje desde ese lugar, concluyó el empresario de medios.