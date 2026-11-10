El mensaje del papa León XIV en Córdoba: "Sean santos con la familia y los amigos, en el tambo y la oficina"

Para León XIV, "todos los bautizados están llamados a la santidad"

"Estamos todos llamados a la santidad", insistió el pontífice. Explicó que esa vocación consiste en alcanzar la unión con Dios y en compartir con los demás lo que los cristianos han conocido en Cristo.

Y luego se concentró en el puente entre las preocupaciones cotidianas y lo divino. "No hay mejor modo de enseñar que dar ejemplo con la propia vida (...) Hoy, desde Córdoba, centro geográfico del país, queremos dar gracias a Dios por los diversos frutos de santidad de personas enviadas por el Señor a esta tierra argentina", dijo.

En su criterio, lo universal y lo local se intersectan en los santos de la región. "En el rostro de los santos con acento argentino destaca la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria. Todos ellos supieron asumir los desafíos del propio tiempo histórico y lo transformaron en oportunidad para difundir la buena noticia. No en abstracto, sino conformando su vida para lograr ser testimonio creíble y eficaz del amor de Cristo", definió León XIV.

Se estima que asistieron a la misa en Córdoba entre 500.000 y 1 millón de personas. Foto: Vatican News.

El papa dijo que hay que ser santo en el tambo y en la oficina

Además del cura Brochero y de Mama Antula, León XIV recordó a los beatos Ceferino Namuncurá y fray Mamerto Esquiú, entre otras figuras del catolicismo argentino.

"Todos estos santos y beatos ya han cumplido su misión en la tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado", sintetizó. Dijo que la misa se celebraba "por la santificación del pueblo argentino, por la santificación de todos ustedes".

Hacia el final, exhortó a los fieles a abrir sus corazones y a ser santos "en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina". "¡Vayan y evangelicen!", pidió.