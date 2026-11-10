El papa León XIV pronunció su homilía este martes ante una multitud en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, durante su segunda misa en la Argentina. Tras dedicar a las familias la misa del lunes en Palermo, esta vez centró su mensaje en la santidad y en el ejemplo de los santos y beatos argentinos.
El mensaje del papa León XIV en Córdoba: "Sean santos con la familia y los amigos, en el tambo y la oficina"
En su misa en Córdoba, el papa León XIV recordó al cura Brochero y a Mama Antula y llamó a los fieles a dar testimonio de su fe en la vida cotidiana
"La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina, ha sido tierra de santos", afirmó el pontífice. Recordó a los hombres y mujeres que pasaron por los conventos, las iglesias, las calles y los hospitales de la ciudad y entregaron su vida al Evangelio.
Entre ellos, citó al cura Brochero y a María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula. Dijo que ambos "fueron llamados por el Señor y enviados a la misión" sin saber hasta dónde llegaría su labor evangelizadora. "Porque todos los cristianos somos simples servidores", señaló. Calculan que lo escucharon entre 500.000 y 1 millón de personas.
Para León XIV, "todos los bautizados están llamados a la santidad"
"Estamos todos llamados a la santidad", insistió el pontífice. Explicó que esa vocación consiste en alcanzar la unión con Dios y en compartir con los demás lo que los cristianos han conocido en Cristo.
Y luego se concentró en el puente entre las preocupaciones cotidianas y lo divino. "No hay mejor modo de enseñar que dar ejemplo con la propia vida (...) Hoy, desde Córdoba, centro geográfico del país, queremos dar gracias a Dios por los diversos frutos de santidad de personas enviadas por el Señor a esta tierra argentina", dijo.
En su criterio, lo universal y lo local se intersectan en los santos de la región. "En el rostro de los santos con acento argentino destaca la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria. Todos ellos supieron asumir los desafíos del propio tiempo histórico y lo transformaron en oportunidad para difundir la buena noticia. No en abstracto, sino conformando su vida para lograr ser testimonio creíble y eficaz del amor de Cristo", definió León XIV.
El papa dijo que hay que ser santo en el tambo y en la oficina
Además del cura Brochero y de Mama Antula, León XIV recordó a los beatos Ceferino Namuncurá y fray Mamerto Esquiú, entre otras figuras del catolicismo argentino.
"Todos estos santos y beatos ya han cumplido su misión en la tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado", sintetizó. Dijo que la misa se celebraba "por la santificación del pueblo argentino, por la santificación de todos ustedes".
Hacia el final, exhortó a los fieles a abrir sus corazones y a ser santos "en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina". "¡Vayan y evangelicen!", pidió.
En pocas palabras
- Mensaje papal: El papa León XIV instó a los fieles en Córdoba a buscar la santidad en la vida cotidiana.
- Ejemplos locales: El pontífice destacó las figuras del cura Brochero y Mama Antula como modelos de compromiso y fe para los argentinos.
- Vocación universal: León XIV enfatizó que la santidad es una llamada para todos, desde el trabajo rural hasta la oficina.