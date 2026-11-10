La visita del papa León XIV a Argentina no solamente ha dejado enfrentamientos políticos y el resurgimiento de viejos tuits libertarios contra el papa Francisco, también dejó algunos hechos policiales y varias fake news que tuvieron que ser desmentidas.
La visita del Papa León XIV a Argentina: amenazas, fake news y un vestido escotado que nunca existió
El papa León llegó a Argentina el domingo, pero antes ocurrieron amenazas y durante su visita hubo otros hechos policiales y fake news que fueron desmentidas
El papa León XIV llegó a Argentina el domingo y desde el momento en que pisó suelo argentino, todos los dirigentes políticos estuvieron atentos para sacar provecho de su visita. Sin embargo, también hubo otros que hicieron lo mismo, aunque por suerte no hubo nada grave que lamentar.
Las amenazas contra León XIV: "Muerte al Papa HDP"
Tres hechos policiales tuvieron como objetivo al papa León XIV en Argentina. El primero de ellos ocurrió el viernes 6, dos días antes de la llegada del Papa. Damián Abelino Giles, de 49 años fue detenido tras realizar varias llamadas anónimas amenazando al Sumo Pontífice.
Giles es obrero y se le secuestraron tres celulares y un dron. Está recluido en los calabozos de la Superintendencia de Investigaciones Federales en Villa Lugano, imputado por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.
Fabio Ariel Perrone tiene 58. Fue detenido en Bahía Blanca frente a su casa. Hasta allí llegaron divisiones de Contraterrorismo y Cibercrimen. Le incautaron el teléfono utilizado, armas y municiones.
Igual que Giles, también se comunicó a los servicios de Emergencia: "Muerte al Papa HDP", dijo en una de las llamadas. Está imputado por amenazas e intimidación pública.
Sin embargo, el caso más grave fue el Tomás Natenzon de 25 años. Se trata de un bombero que intentó eludir el anillo de seguridad con una credencial vaticana falsa. Está alojado en la misma dependencia que Giles (Villa Lugano).
Se lo imputó por falsificación de documento público, violación de sistemas de seguridad y tenencia ilegal de arma de guerra y equipos de comunicación militar (tras hallarle una pistola 9mm, municiones de punta hueca, patentes apócrifas y equipos de radiofrecuencia reforzados). La justicia ordenó peritajes médicos urgentes para evaluar su salud mental, ya que la familia señaló que posee Síndrome de Asperger.
Las fake news del papa León XIV en Argentina
Las fake news tampoco faltaron. En redes sociales circularon imágenes de Karin Milei, generadas con Inteligencia Artificial, en donde se la veía con un vestido escotado. Sin embargo, la Secretaria General de la Presidencia asistió, en realidad, a todo evento con vestimenta sobria acorde al protocolo.
Asimismo, también se viralizó un video en el que supuestamente León XIV hablaba sobre el "amor entre hermanos y el incesto". En realidad, el fragmento original correspondía a una fuerte defensa que hizo sobre la educación pública y el sistema universitario argentino.
Las redes sociales no solo fueron escenarios de fake news sino también una herramienta para desarchivar el pasado. Así fue como muchos recordaron frases del presidente Javier Milei sobre el papa Francisco luego de que el mandatario adujera que el ex pontífice era el argentino más importante de la historia.
En pocas palabras
- Amenazas al Papa: Detuvieron a tres hombres por realizar amenazas telefónicas y por intentar burlar la seguridad del Sumo Pontífice durante su visita a Argentina.
- Desinformación y Fake News: Circulan imágenes falsas y videos editados del Papa León XIV, uno de ellos sobre su vestimenta y otro sobre su discurso acerca de la educación.
- Contexto Político: La visita papal coincidió con el resurgimiento de viejos tuits del presidente Javier Milei contra el Papa Francisco.