El papa León XIV recibió a 5 víctimas de abusos sexuales en Argentina y escuchó sus testimonios

Además de compartir sus historias, las víctimas acercaron propuestas para consolidar caminos de sanación dentro de la institución religiosa. Al finalizar, León XIV les impartió su bendición y agradeció tanto el encuentro como el testimonio de fe de quienes participaron.

El papa León XIV se reunió con víctimas de abuso sexual de la Iglesia.

El compromiso del papa León XIV con las víctimas de abusos

A través de un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se indicó que el sumo pontífice manifestó su cercanía no solamente con las cinco personas que pudo recibir, sino también con las demás víctimas con las que no fue posible concretar una reunión.

En ese sentido, el Vaticano señaló que León XIV expresó su voluntad de reforzar las vías de protección, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia. El encuentro se realizó antes de que el Papa se trasladara a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para participar del Encuentro con el Mundo del Trabajo.

Los grupos de víctimas que esperaban reunirse con el Papa

Entre quienes reclamaban una audiencia con León XIV se encontraban las ex numerarias auxiliares que denunciaron al Opus Dei en Argentina por presuntos delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre. Un grupo de aproximadamente 15 mujeres difundió un video a través de las redes sociales de la organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA), en el que reclamaron justicia y pidieron ser escuchadas por el pontífice.

También aguardaban una reunión más de una docena de familias de Córdoba que denunciaron al sacerdote Alejandro Nicola por abusos sexuales contra menores. Su intención era poder exponer sus reclamos directamente ante el Papa.

Reclamo de las víctimas del Próvolo de Mendoza.

A estos pedidos se sumaron las víctimas del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, donde decenas de menores hipoacúsicos sufrieron abusos sexuales entre 2005 y 2016. Los denunciantes buscan, entre otros puntos, sanciones eclesiásticas y mayor transparencia sobre los procesos canónicos vinculados con los hechos.