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Los momentos futboleros del papa León XIV en Argentina: el paso por un estadio mítico y un regalo inesperado

En caravana por las calles porteñas, el papa León XIX vivió dos situaciones bien criollas que conectaron la fe con la máxima pasión nacional

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El papa León XIV recorrió las calles de Buenos Aires y el fútbol estuvo presente

El papa León XIV recorrió las calles de Buenos Aires y el fútbol estuvo presente

La visita del papa León XIV por la Argentina no solo convocó a multitudes en busca de una bendición, sino que también dio lugar a postales vinculadas al deporte más representativo del país: el fútbol. En las tribunas el fervor y la fe católica conviven a diario por lo que no iba a ser difícil encontrar momentos en común.

Desde el desplazamiento de la comitiva oficial frente a un emblemático escenario de la Ciudad de Buenos Aires hasta la sorpresiva entrega de una casaca tradicional en el conurbano bonaerense, el camino del Papa sumó anécdotas con marcado tinte futbolero.

Una multitud acompa&ntilde;&oacute; al papa Le&oacute;n XIV.

Una multitud acompañó al papa León XIV.

El obsequio para el papa León XIV: una camiseta de Estudiantes de La Plata

La visita del papa León XIV dejó una simpática postal durante su recorrida solidaria por el Cottolengo Don Orione de Claypole cuando la periodista Marita Duarte - cronista platense y confesa simpatizante de Estudiantes de La Plata-, aprovechó la cercanía con el referente de la Iglesia para agasajarlo con un regalo representativo de sus colores.

En medio del tumulto de fieles y colaboradores, la cronista logró aproximarse para hacerle entrega de la indumentaria albirroja y manifestarle con entusiasmo: "Una camiseta de Estudiantes de La Plata, con amor y para usted".

Lejos de cualquier formalismo distante, el Papa acogió el obsequio con una sonrisa y devolvió un cordial "muchas gracias", instante que fue grabado y difundido en redes sociales a través de la cuenta de Sergio Ravenna.

El papa Le&oacute;n XIV pas&oacute; por el Monumental.

El papa León XIV pasó por el Monumental.

El papa León XIV frente al Monumental: las urgencias en el Clausura

El sumo pontífice regresaba a la Capital Federal luego de la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, a bordo de su vehículo oficial, cuando la caravana pasó a través del Puente Labruna y continuó su trayecto por la avenida Figueroa Alcorta, en una traza que llevó al mandatario eclesiástico a transitar justo por delante del Estadio Monumental.

Las imágenes bordeando la cancha no tardaron en circular con intensidad por las redes sociales, donde los hinchas de River apelaron al ingenio y la esperanza.

A pocos días de afrontar el cruce de octavos de final del Torneo Clausura frente a Lanús, la inesperada presencia del obispo de Roma a metros del estadio fue interpretada por los fanáticos - entre bromas y ruegos sinceros - como una bendición o una suerte de ayuda divina para el tramo decisivo de la temporada ya que el Millonario debe ganar el campeonato para lograr clasificar a la Copa Libertadores.

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