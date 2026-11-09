Los momentos futboleros del papa León XIV en Argentina: el paso por un estadio mítico y un regalo inesperado

En medio del tumulto de fieles y colaboradores, la cronista logró aproximarse para hacerle entrega de la indumentaria albirroja y manifestarle con entusiasmo: "Una camiseta de Estudiantes de La Plata, con amor y para usted".

Lejos de cualquier formalismo distante, el Papa acogió el obsequio con una sonrisa y devolvió un cordial "muchas gracias", instante que fue grabado y difundido en redes sociales a través de la cuenta de Sergio Ravenna.

El papa León XIV pasó por el Monumental.

El papa León XIV frente al Monumental: las urgencias en el Clausura

El sumo pontífice regresaba a la Capital Federal luego de la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, a bordo de su vehículo oficial, cuando la caravana pasó a través del Puente Labruna y continuó su trayecto por la avenida Figueroa Alcorta, en una traza que llevó al mandatario eclesiástico a transitar justo por delante del Estadio Monumental.

Las imágenes bordeando la cancha no tardaron en circular con intensidad por las redes sociales, donde los hinchas de River apelaron al ingenio y la esperanza.

A pocos días de afrontar el cruce de octavos de final del Torneo Clausura frente a Lanús, la inesperada presencia del obispo de Roma a metros del estadio fue interpretada por los fanáticos - entre bromas y ruegos sinceros - como una bendición o una suerte de ayuda divina para el tramo decisivo de la temporada ya que el Millonario debe ganar el campeonato para lograr clasificar a la Copa Libertadores.