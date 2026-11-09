De la Selección argentina a Haití: la decisión de Kikí Ramos que sorprendió a todos

"Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador del Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub-17 en Brasil!", escribieron.

"La FFH le desea la bienvenida a la familia Grenadye. Gracias a su agente y al Vélez Sarsfield por la colaboración. ¡Kiki, estás en casa!", concluyó el comunicado.

Stephen Oscar Ramos, alyas Kiki, fèt 3 avril 2009 nan Pòtoprens. Jèn jwè Vélez Sarsfield la chwazi Ayiti e pral rejwenn U-17 yo nan Brezil!FFH swete l byenvini nan fanmi Grenadye yo. Mèsi ak ajan li ak Vélez Sarsfield pou kolaborasyon an. Kiki, ou lakay ou! https://t.co/VRsAgnHMhd — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) November 9, 2026

De esta manera Kikí Ramos será parte de la delegación haitiana en el Mundial Sub 17 que se realizará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

Kikí Ramos eligió a Haití por sobre la Selección argentina.

El grupo de la Selección argentina en el Mundial Sub 17

Mientras que Haití integra el Grupo D junto a Francia, Arabia Saudita y Uruguay, Argentina es parte del Grupo C con Australia, Mozambique y Dinamarca.

Hay que tener en cuenta que por más que Kikí Ramos dispute la Copa del Mundo de la categoría con el equipo caribeño, esto no lo blinda para la Selección Mayor, por lo que podrá jugar con cualquiera de ambos combinados cuando crezca.