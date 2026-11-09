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Mundial Sub 17

De la Selección argentina a Haití: la decisión de Kikí Ramos que sorprendió a todos

Todo indicaba que el delantero nacido en Haití iba a representar a la Selección argentina en el Mundial Sub 17, pero hubo un cambio de planes

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Kikí Ramos tiene un gol en la Selección argentina.

Kikí Ramos tiene un gol en la Selección argentina.

Diego Placente sorprendió al ambiente futbolero cuando la presencia de Kikí Ramos, delantero de las inferiores de Vélez, comenzó a volverse habitual en las convocatorias de la Selección argentina Sub 17. Nacido en Haití y adoptado de bebé por una familia argentina, el atacante creció en el país y se formó futbolísticamente en el conjunto de Liniers.

Sus notables condiciones con la pelota no tardaron en cautivar al cuerpo técnico albiceleste; sin embargo, en la antesala del Mundial Sub 17, el juvenil tomó una decisión tajante.

Kik&iacute; Ramos debut&oacute; con la 22 de la Selecci&oacute;n argentina.

Kikí Ramos debutó con la 22 de la Selección argentina.

De la Selección argentina a Haití: la decisión de Kikí Ramos

Aunque el delantero ya había debutado con los colores de la Selección argentina y hasta había convertido un gol, finalmente la Federación Haitiana de Fútbol dio a conocer en sus redes sociales que el jugador decidió representar los colores de su país de origen.

"Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador del Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub-17 en Brasil!", escribieron.

"La FFH le desea la bienvenida a la familia Grenadye. Gracias a su agente y al Vélez Sarsfield por la colaboración. ¡Kiki, estás en casa!", concluyó el comunicado.

De esta manera Kikí Ramos será parte de la delegación haitiana en el Mundial Sub 17 que se realizará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

Kik&iacute; Ramos eligi&oacute; a Hait&iacute; por sobre la Selecci&oacute;n argentina.

Kikí Ramos eligió a Haití por sobre la Selección argentina.

El grupo de la Selección argentina en el Mundial Sub 17

Mientras que Haití integra el Grupo D junto a Francia, Arabia Saudita y Uruguay, Argentina es parte del Grupo C con Australia, Mozambique y Dinamarca.

Hay que tener en cuenta que por más que Kikí Ramos dispute la Copa del Mundo de la categoría con el equipo caribeño, esto no lo blinda para la Selección Mayor, por lo que podrá jugar con cualquiera de ambos combinados cuando crezca.

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