Lo que comenzó como una iniciativa entre amigos terminó convirtiéndose en una empresa dedicada a transformar residuos plásticos en muebles, revestimientos y objetos de uso cotidiano. En 2019, Guillermo Russo impulsó la creación de Redciclaje, un emprendimiento que nació con una inversión de 4,5 millones de guaraníes, equivalentes a unos US$700 de aquella época.
Invirtió unos US$720 en una trituradora de plástico y la empresa facturó casi US$74.000 luego de un año
La empresa Redciclaje demostró la viabilidad del negocio al facturar casi US$75.000 en su primer año, transformando residuos plásticos en muebles y revestimientos con una inversión inicial mínima.
Doce meses después, el proyecto alcanzó una facturación de 500 millones de guaraníes, alrededor de US$75.000. La idea surgió en Asunción, durante una conversación entre amigos sobre la cantidad de residuos que se desechan y las posibilidades de aprovecharlos. Inspirados en experiencias de otros países, comenzaron a investigar cómo fabricar sus propias máquinas para procesar plástico.
Creó una empresa de reciclaje con una inversión de US$700 y en 12 meses facturó casi US$75.000
El primer paso fue construir una trituradora capaz de fragmentar los materiales y convertirlos en materia prima para nuevos productos. Con el material triturado, el equipo incorporó diferentes técnicas de transformación, como inyección, extrusión y compresión. Estos procedimientos permitieron fabricar artículos como macetas, azulejos decorativos, posavasos, llaveros y muebles.
En sus primeras etapas, la empresa llegó a trabajar con cinco tipos de plástico, de los siete existentes según la clasificación utilizada para identificar estos materiales. Uno de sus primeros productos fue un banquito para bares cuya fabricación requería 3,74 kilos de plástico reciclado, equivalentes a unos 550 vasos descartables.
Una empresa que amplió su capacidad de reciclaje
El emprendimiento también obtuvo reconocimiento en octubre de 2019, cuando fue distinguido en el concurso Tigo Conecta. Ese impulso permitió fortalecer el proyecto e incorporar conocimientos de ingeniería mecánica, industrial y diseño. En 2020, la suspensión de eventos y actividades comerciales afectó uno de sus principales mercados, la fabricación de artículos promocionales. Para continuar produciendo, Redciclaje adaptó sus equipos y comenzó a elaborar protectores faciales reutilizables.
Según informó el diario paraguayo Última Hora, cada protector podía fabricarse utilizando aproximadamente 16 tapitas y una botella de plástico. La demanda llevó al emprendimiento a ampliar su producción, contratar colaboradores y avanzar hacia una línea de fabricación industrial.
El crecimiento también se reflejó en sus ventas. En enero de 2021, la empresa había pasado de pequeñas producciones y unos pocos millones de guaraníes mensuales a facturar 500 millones durante 2020. Sus productos ya se comercializaban en más de 330 puntos de venta. Además, la firma había invertido US$20.000 en una inyectora industrial para aumentar su capacidad de fabricación.
El proyecto continuó desarrollándose. En una entrevista publicada por Forbes Paraguay en marzo de 2025, Russo explicó que Redciclaje tenía capacidad para recibir hasta 5.000 kilos diarios de materiales reciclables y procesar más de 1.500 kilos de plástico. La empresa también amplió sus servicios hacia la gestión de residuos para compañías, edificios y eventos.
En pocas palabras
- Redciclaje: Joven empresa uruguaya que recicla plásticos para fabricar muebles y revestimientos.
- Inversión y Facturación: Comenzó con US$700 y en un año facturó casi US$75.000 transformando residuos.
- Adaptación y Crecimiento: Ante la pandemia, fabricó protectores faciales y amplió su capacidad industrial para la gestión de residuos.