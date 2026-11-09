Invirtió unos US$720 en una trituradora de plástico y la empresa facturó casi US$74.000 luego de un año

En sus primeras etapas, la empresa llegó a trabajar con cinco tipos de plástico, de los siete existentes según la clasificación utilizada para identificar estos materiales. Uno de sus primeros productos fue un banquito para bares cuya fabricación requería 3,74 kilos de plástico reciclado, equivalentes a unos 550 vasos descartables.

Una empresa que amplió su capacidad de reciclaje

El emprendimiento también obtuvo reconocimiento en octubre de 2019, cuando fue distinguido en el concurso Tigo Conecta. Ese impulso permitió fortalecer el proyecto e incorporar conocimientos de ingeniería mecánica, industrial y diseño. En 2020, la suspensión de eventos y actividades comerciales afectó uno de sus principales mercados, la fabricación de artículos promocionales. Para continuar produciendo, Redciclaje adaptó sus equipos y comenzó a elaborar protectores faciales reutilizables.

Según informó el diario paraguayo Última Hora, cada protector podía fabricarse utilizando aproximadamente 16 tapitas y una botella de plástico. La demanda llevó al emprendimiento a ampliar su producción, contratar colaboradores y avanzar hacia una línea de fabricación industrial.

El crecimiento también se reflejó en sus ventas. En enero de 2021, la empresa había pasado de pequeñas producciones y unos pocos millones de guaraníes mensuales a facturar 500 millones durante 2020. Sus productos ya se comercializaban en más de 330 puntos de venta. Además, la firma había invertido US$20.000 en una inyectora industrial para aumentar su capacidad de fabricación.

El proyecto continuó desarrollándose. En una entrevista publicada por Forbes Paraguay en marzo de 2025, Russo explicó que Redciclaje tenía capacidad para recibir hasta 5.000 kilos diarios de materiales reciclables y procesar más de 1.500 kilos de plástico. La empresa también amplió sus servicios hacia la gestión de residuos para compañías, edificios y eventos.