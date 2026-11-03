Ganó una Copa Libertadores y 12 años después creó una empresa para salvar a futbolistas de la ruina

Con esa premisa como norte, se convirtió en socio fundador de una empresa enfocada integralmente en el asesoramiento y la gestión patrimonial de deportistas.

Gentiletti es un "emprendedor consciente" al día de hoy.

La meta principal del emprendimiento es brindar herramientas educativas y financieras para proteger los ingresos acumulados durante los años de gloria y evitar que los atletas caigan en la quiebra económica.

Innovación y lecciones de vida

El compromiso de Gentiletti con el mundo empresarial no quedó únicamente en el plano económico. El exdefensor central también impulsó proyectos de vanguardia tecnológica aplicados al ámbito deportivo:

Ivolution: una firma enfocada en la aparatología de última generación para la rehabilitación física y el entrenamiento de alto rendimiento.

Próxima Jugada: un espacio editorial propio donde comparte las lecciones, aprendizajes y desafíos que cosechó a lo largo de su trayectoria profesional por Argentina y Europa.

Hoy en día, alejado del barro y del césped pero con la misma visión táctica que exhibía en la cancha, Gentiletti se define a sí mismo como un "emprendedor consciente". Con la firme convicción de que la prevención es la clave del éxito a largo plazo, deja un mensaje claro para las nuevas generaciones que recién comienzan su camino.