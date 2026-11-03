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Nueva vida

Ganó una Copa Libertadores y 12 años después creó una empresa para salvar a futbolistas de la ruina

Tras tocar el cielo con las manos, el futbolista decidió dar un giro drástico en su vida post retiro y ayudar a sus colegas

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El exfutbolista se considera un emprendedor al día de hoy.

El exfutbolista se considera un emprendedor al día de hoy.

El retiro deportivo suele ser una sombra silenciosa que persigue a cada futbolista profesional desde el primer día en que firma su primer contrato, y un recordado defensor central que tocó la gloria máxima al conquistar la Copa Libertadores entendió a tiempo que la vida real empieza justo después.

Se trata de Santiago Gentiletti, pilar defensivo del histórico San Lorenzo que levantó el trofeo continental en 2014. El exjugador, con pasos destacados por Argentinos Juniors, la Lazio de Italia y Newell's Old Boys, tomó la decisión de colgar los botines en julio de 2021. Pero lejos de alejarse del ambiente del fútbol, decidió atender una problemática instalada pero algo ignorada.

La vida de Gentiletti dio un giro completo en 2021.&nbsp;

La vida de Gentiletti dio un giro completo en 2021.

La empresa que salva a los jugadores de fútbol post retiro

"La carrera dura 15 años para los más privilegiados y después tu sueldo pasa a ser cero", reflexionó el exfutbolista al repasar los motivos que lo llevaron a transformarse tras su retiro.

Con esa premisa como norte, se convirtió en socio fundador de una empresa enfocada integralmente en el asesoramiento y la gestión patrimonial de deportistas.

Gentiletti es un "emprendedor consciente" al d&iacute;a de hoy.&nbsp;

Gentiletti es un "emprendedor consciente" al día de hoy.

La meta principal del emprendimiento es brindar herramientas educativas y financieras para proteger los ingresos acumulados durante los años de gloria y evitar que los atletas caigan en la quiebra económica.

Innovación y lecciones de vida

El compromiso de Gentiletti con el mundo empresarial no quedó únicamente en el plano económico. El exdefensor central también impulsó proyectos de vanguardia tecnológica aplicados al ámbito deportivo:

  • Ivolution: una firma enfocada en la aparatología de última generación para la rehabilitación física y el entrenamiento de alto rendimiento.

  • Próxima Jugada: un espacio editorial propio donde comparte las lecciones, aprendizajes y desafíos que cosechó a lo largo de su trayectoria profesional por Argentina y Europa.

Hoy en día, alejado del barro y del césped pero con la misma visión táctica que exhibía en la cancha, Gentiletti se define a sí mismo como un "emprendedor consciente". Con la firme convicción de que la prevención es la clave del éxito a largo plazo, deja un mensaje claro para las nuevas generaciones que recién comienzan su camino.

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