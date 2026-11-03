Degradaron el fondo del mar y construyeron 1.122 hectáreas de territorio artificial para desafiar a China

La operación no se limita a un solo punto. En agosto de 2025, el CSIS documentó trabajos de dragado y relleno en ocho formaciones adicionales. Con estas intervenciones, Vietnam había ampliado las 21 formaciones que ocupa en las Spratly. En mayo de 2026, el mismo organismo calculó que el país había creado aproximadamente 2.771 acres de superficie artificial, equivalentes a unas 1.122 hectáreas.

Convirtió arrecifes en plataformas militares y ya alteró más de 1.600 hectáreas de coral

La estrategia tiene una dimensión militar evidente. Disponer de puertos y nuevas instalaciones permite abastecer a las tropas, facilitar el desplazamiento de embarcaciones y mejorar la vigilancia de un espacio marítimo estratégico. También constituye una forma de consolidar la presencia vietnamita frente a la expansión de las instalaciones construidas por China.

Sin embargo, esta competencia tiene un costo ambiental considerable. El dragado y el relleno destruyen arrecifes de coral y alteran ecosistemas marinos. En mayo de 2026, el CSIS estimó que Vietnam había afectado aproximadamente 4.120 acres de arrecifes, incluyendo las superficies cubiertas y las zonas dragadas para construir canales y puertos.