La transformación se realiza mediante técnicas de recuperación de tierras, barcos dragadores extraen arena y sedimentos del fondo del mar y los depositan sobre los arrecifes para ampliar su superficie. De esta manera, formaciones que antes apenas sobresalían del agua comienzan a convertirse en plataformas capaces de albergar infraestructura permanente.
Degradaron el fondo del mar y construyeron 1.122 hectáreas de territorio artificial para desafiar a China
Vietnam amplía su presencia militar en el Mar de China Meridional construyendo islas artificiales sobre arrecifes, un proyecto que ya abarca 1.122 hectáreas y genera preocupación ambiental.
En medio del mar de China Meridional, Vietnam está transformando arrecifes de coral y pequeñas formaciones rocosas en extensas superficies artificiales donde puede instalar puertos, edificios militares y sistemas de vigilancia. La operación busca reforzar su presencia en el archipiélago de las Spratly, una de las zonas marítimas más disputadas de Asia, donde también China reclama soberanía.
Dragaron el fondo del mar para construir islas: Vietnam amplía su presencia militar frente a China
Uno de los ejemplos más importantes es Barque Canada Reef. Vietnam inició allí las operaciones de relleno a finales de 2021 y, para la primavera de 2025, había completado la construcción de una gran superficie artificial. Según imágenes satelitales analizadas por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el arrecife se convirtió en la mayor instalación vietnamita del archipiélago. Allí se desarrollaron instalaciones portuarias y una pista de aterrizaje.
La operación no se limita a un solo punto. En agosto de 2025, el CSIS documentó trabajos de dragado y relleno en ocho formaciones adicionales. Con estas intervenciones, Vietnam había ampliado las 21 formaciones que ocupa en las Spratly. En mayo de 2026, el mismo organismo calculó que el país había creado aproximadamente 2.771 acres de superficie artificial, equivalentes a unas 1.122 hectáreas.
Convirtió arrecifes en plataformas militares y ya alteró más de 1.600 hectáreas de coral
La estrategia tiene una dimensión militar evidente. Disponer de puertos y nuevas instalaciones permite abastecer a las tropas, facilitar el desplazamiento de embarcaciones y mejorar la vigilancia de un espacio marítimo estratégico. También constituye una forma de consolidar la presencia vietnamita frente a la expansión de las instalaciones construidas por China.
Sin embargo, esta competencia tiene un costo ambiental considerable. El dragado y el relleno destruyen arrecifes de coral y alteran ecosistemas marinos. En mayo de 2026, el CSIS estimó que Vietnam había afectado aproximadamente 4.120 acres de arrecifes, incluyendo las superficies cubiertas y las zonas dragadas para construir canales y puertos.
En pocas palabras
- Vietnam: Transforma arrecifes en territorio artificial para desafiar a China en el Mar de China Meridional.
- Construcción: Utiliza dragado y relleno para crear 1.122 hectáreas de superficie artificial, incluyendo infraestructura militar y portuaria.
- Impacto ambiental: La expansión altera ecosistemas marinos y destruye arrecifes de coral en zonas disputadas.