Hundieron 2 millones de neumáticos en el océano para crear un arrecife: 50 años después, el problema continúa

Durante décadas, distintas iniciativas ambientales han buscado proteger los océanos y recuperar los ecosistemas marinos. Sin embargo, algunos proyectos concebidos para favorecer la naturaleza terminaron generando consecuencias inesperadas.
Uno de los casos más conocidos ocurrió frente a las costas de Florida, en Estados Unidos, donde una propuesta para crear un arrecife artificial se convirtió en un problema ambiental que todavía requiere tareas de restauración.
El océano recibió dos millones de neumáticos en un experimento ambiental que todavía tiene consecuencias
La iniciativa comenzó en la década de 1970 y consistió en arrojar cerca de dos millones de neumáticos al mar. La idea era aprovechar estos materiales para formar un nuevo hábitat para los organismos marinos. Más de cinco décadas después, el proyecto conocido como Arrecife Osborne sigue siendo un ejemplo de cómo una intervención diseñada para beneficiar al ambiente puede tener resultados muy diferentes de los previstos.
El plan fue impulsado por Broward Artificial Reef Inc., una organización que propuso utilizar neumáticos para ampliar una estructura de hormigón que ya existía bajo el agua. Sus promotores creían que los corales podrían crecer sobre la superficie de caucho y que, con el paso del tiempo, se desarrollaría un ecosistema capaz de atraer distintas especies marinas.
Por qué los neumáticos terminaron dañando el ecosistema marino
Con el paso del tiempo, las condiciones del entorno comenzaron a deteriorar los materiales utilizados para mantener unidos los neumáticos. El agua salada del mar provocó la corrosión de los clips metálicos, mientras que el movimiento constante del mar desgastó las bandas de nailon hasta romperlas.
Al perder sus puntos de sujeción, los bloques comenzaron a desarmarse y los neumáticos quedaron dispersos por el fondo marino. En 2026, el Arrecife Osborne sigue siendo un desafío para los equipos encargados de la restauración ambiental. Según estimaciones atribuidas a la organización 4ocean, todavía quedarían más de 500.000 neumáticos en el fondo del océano.
Para avanzar en las tareas de recuperación, se emplean herramientas tecnológicas que facilitan la identificación de los residuos y permiten planificar su retirada. Entre ellas se encuentran los drones submarinos y los sistemas de cartografía, utilizados para localizar las llantas que permanecen dispersas bajo el agua.
En pocas palabras
- Caso Osborne: Un proyecto para crear un arrecife artificial con neumáticos en Florida se convirtió en un problema ambiental.
- Dispersión de residuos: Los neumáticos se desprendieron y esparcieron por el fondo marino, dañando el ecosistema.
- Restauración a largo plazo: A más de 50 años, la recuperación de los 500.000 neumáticos restantes continúa siendo un desafío.