Hundieron 2 millones de neumáticos en el océano para crear un arrecife: 50 años después, el problema continúa

El plan fue impulsado por Broward Artificial Reef Inc., una organización que propuso utilizar neumáticos para ampliar una estructura de hormigón que ya existía bajo el agua. Sus promotores creían que los corales podrían crecer sobre la superficie de caucho y que, con el paso del tiempo, se desarrollaría un ecosistema capaz de atraer distintas especies marinas.

Por qué los neumáticos terminaron dañando el ecosistema marino

Con el paso del tiempo, las condiciones del entorno comenzaron a deteriorar los materiales utilizados para mantener unidos los neumáticos. El agua salada del mar provocó la corrosión de los clips metálicos, mientras que el movimiento constante del mar desgastó las bandas de nailon hasta romperlas.

Al perder sus puntos de sujeción, los bloques comenzaron a desarmarse y los neumáticos quedaron dispersos por el fondo marino. En 2026, el Arrecife Osborne sigue siendo un desafío para los equipos encargados de la restauración ambiental. Según estimaciones atribuidas a la organización 4ocean, todavía quedarían más de 500.000 neumáticos en el fondo del océano.

Para avanzar en las tareas de recuperación, se emplean herramientas tecnológicas que facilitan la identificación de los residuos y permiten planificar su retirada. Entre ellas se encuentran los drones submarinos y los sistemas de cartografía, utilizados para localizar las llantas que permanecen dispersas bajo el agua.