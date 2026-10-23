AYSAM anunció posibles cortes del servicio de agua potable en 4 departamentos para este sábado

En algunos barrios de Godoy Cruz, Capital, Guaymallén y Las Heras se podrían producir cortes o disminución del servicio de agua potable. Así lo comunicaron desde AYSAM.

En qué zonas del Gran Mendoza podría verse afectado el servicio

Las posibles complicaciones alcanzarán a sectores de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. AYSAM no precisó cuáles serán los barrios afectados, por lo que recomendó a los usuarios hacer un uso responsable y solidario del agua potable durante la jornada.

El mantenimiento se realizará sobre el sistema de compuertas del dique Carrodilla, una intervención que podría repercutir en el funcionamiento de los establecimientos encargados de producir agua potable para el área metropolitana.

AYSAM pidió hacer uso responsable del agua potable

Ante la posibilidad de cortes o baja presión, conviene tomar algunas precauciones para reducir el consumo y contar con una reserva de agua para las necesidades básicas del hogar.

Entre las medidas recomendadas están evitar el lavado de veredas y vehículos, postergar el riego de jardines, reducir el tiempo de las duchas y utilizar el lavarropas únicamente cuando sea necesario. También es conveniente revisar que las canillas queden bien cerradas y que no haya pérdidas en las instalaciones domiciliarias.

Además, se recomienda reservar agua potable para beber, cocinar y mantener la higiene personal, sin realizar acopios excesivos que puedan afectar la disponibilidad para otros usuarios.

Desde AYSAM solicitaron hacer un uso sumamente responsable y solidario del recurso mientras se desarrollen las tareas de mantenimiento.