AYSAM anunció posibles cortes del servicio de agua potable en 4 departamentos para este sábado

Aguas Mendocinas (AYSAM) informó que este sábado 24 de octubre podrían registrarse inconvenientes en el servicio de agua potable en algunos sectores del Gran Mendoza, específicamente en 4 departamentos. Esto es debido a trabajos de mantenimiento que realizará el Departamento General de Irrigación (DGI) en el sistema de compuertas del dique Carrodilla.
Las tareas comenzarán a las 9 y tendrán una duración aproximada de 4 horas.
Según comunicó la empresa, los trabajos podrían afectar los procesos de producción de los establecimientos potabilizadores Alto Godoy y Benegas, lo que podría ocasionar cortes o baja presión en el servicio.
En qué zonas del Gran Mendoza podría verse afectado el servicio
Las posibles complicaciones alcanzarán a sectores de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. AYSAM no precisó cuáles serán los barrios afectados, por lo que recomendó a los usuarios hacer un uso responsable y solidario del agua potable durante la jornada.
El mantenimiento se realizará sobre el sistema de compuertas del dique Carrodilla, una intervención que podría repercutir en el funcionamiento de los establecimientos encargados de producir agua potable para el área metropolitana.
AYSAM pidió hacer uso responsable del agua potable
Ante la posibilidad de cortes o baja presión, conviene tomar algunas precauciones para reducir el consumo y contar con una reserva de agua para las necesidades básicas del hogar.
Entre las medidas recomendadas están evitar el lavado de veredas y vehículos, postergar el riego de jardines, reducir el tiempo de las duchas y utilizar el lavarropas únicamente cuando sea necesario. También es conveniente revisar que las canillas queden bien cerradas y que no haya pérdidas en las instalaciones domiciliarias.
Además, se recomienda reservar agua potable para beber, cocinar y mantener la higiene personal, sin realizar acopios excesivos que puedan afectar la disponibilidad para otros usuarios.
Desde AYSAM solicitaron hacer un uso sumamente responsable y solidario del recurso mientras se desarrollen las tareas de mantenimiento.
En pocas palabras
- Complicaciones de agua: AYSAM advirtió por posibles inconvenientes en el servicio de agua potable en Gran Mendoza este sábado.
- Motivo de los trabajos: tareas de mantenimiento en el sistema de compuertas del dique Carrodilla por parte de Irrigación.
- Recomendaciones: se solicitó a los vecinos hacer un uso responsable y solidario del agua potable durante las obras.