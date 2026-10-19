En 1986, un barco recorrió el mundo con toneladas de cenizas que nadie quería: hoy el caso sigue vigente

En enero de 1988, el buque llegó a Haití con una nueva explicación para su contenido. Las cenizas fueron presentadas como material útil para mejorar el suelo, una descripción que permitió iniciar la descarga cerca de Gonaïves. Sin embargo, la operación quedó al descubierto cuando organizaciones ambientalistas alertaron sobre el verdadero origen de los residuos.

Las autoridades haitianas ordenaron detener la descarga y exigieron que la carga fuera retirada. Para entonces, unas 4.000 toneladas ya habían sido depositadas en la costa. El barco abandonó el lugar sin recuperar todo el material, dejando atrás un problema ambiental que no se resolvería con su partida.

El caso del Khian Sea, una advertencia que sigue vigente

El Khian Sea todavía tenía miles de toneladas a bordo. Después de nuevos intentos fallidos de descarga, cambió de nombre y de registro, en una travesía que pasó por distintos puertos y terminó alimentando las sospechas sobre el destino de los residuos restantes.

En 1992, el capitán reconoció que la carga había sido arrojada al océano Índico. El resto de las cenizas había desaparecido, pero el caso estaba lejos de cerrarse. En 1993, dos responsables de la empresa operadora fueron condenados por perjurio. Además, contribuyó a impulsar el Convenio de Basilea, adoptado en 1989 y vigente desde 1992, que estableció controles sobre el traslado internacional de residuos peligrosos.

Casi 40 años después, el caso del Khian Sea sigue teniendo relación con un problema actual, qué hacer con la basura cuando un país no quiere o no puede gestionarla. En 2026, la Unión Europea endureció las reglas para enviar residuos plásticos al extranjero, en un intento de evitar que el problema termine trasladándose a otros territorios