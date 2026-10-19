Obligaron a sus hijos a vivir encerrados por miedo al COVID: los policías no podían creer con lo que se encontraron

La rutina en la casa comenzó a volverse insoportable, a tal punto que solo el padre salía a comprar algunas comidas y medicamentos e incluso los menores crecieron entre basura, desechos de animales, medicamentos y pañales sucios.

Así vivían los niños dentro de la casa.

Debido a las pésimas condiciones de vida, la falta de atención médica desde 2019 y el encierro prolongado en cunas demasiado pequeñas, los niños desarrollaron piernas arqueadas, problemas para caminar, dermatitis y un severo retraso en el desarrollo, al punto de que los gemelos no sabían leer ni escribir.

La pesadilla llegó a su fin gracias a una vecina quien sospechó al notar que las persianas jamás se abrían y que la lista de compras del padre incluía grandes cantidades de pañales. Tras sus denuncias, la policía ingresó a la vivienda el 28 de abril de 2025 y rescató a los menores del lugar.

Finalmente, en mayo de 2026, la justicia española condenó a los padres a dos años y diez meses de prisión por violencia psicológica y abandono familiar. Además, se les retiró la patria potestad, se les impuso una orden de alejamiento y los obligó a indemnizar con 30.000 euros a cada hijo, mientras los niños permanecen bajo la tutela de los servicios sociales para superar el trauma.