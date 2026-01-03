Los padres tienen un hijo favorito: el estudio científico que lo confirma

Aquellos hijos responsables y organizados siempre recibirán un mejor trato, al igual que aquellos que son considerados amables.

Además, los datos sugieren que son las mujeres las que tienen mayor favoritismo por encima de los hombres, aunque este suele no ser percibido ni afectar a los del sexo masculino.

Así las cosas, la conclusión principal de este estudio científico señala que las hijas, los hijos mayores y aquellos con personalidades responsables o amables son los más propensos a recibir un trato preferencial por parte de sus progenitores.

Algo llamativo del estudio científico fue que, a pesar de la alta valoración de la extroversión, esta característica no influyó significativamente en el favoritismo de los padres para con sus hijos, aunque sí evidenció que algunos factores como el género y el temperamento influyen en la crianza.

Las secuelas del favoritismo en los hijos

Pese a la sorpresa del estudio científico, es válido recordar que el favoritismo de padres a hijos no es para nada bueno. Las consecuencias de llevarlo a cabo son las siguientes: