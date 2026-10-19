Colocar clavo de olor en la maceta de la lengua de suegra o sansevieria: para qué sirve

El clavo de olor tiene un poder energético valorado por el Feng Shui.

El clavo de olor también tiene un significado simbólico en distintas tradiciones espirituales. Se lo asocia con la atracción de la riqueza, el amor y la salud, además de la protección frente a las malas vibras. Por este motivo, combinarlo con la sansevieria se convirtió en una práctica que algunas personas incorporan a sus rituales domésticos.

Para realizar este procedimiento, la tradición recomienda distribuir un pequeño puñado de clavos de olor sobre la tierra de la maceta. También se aconseja ubicar la planta en el sector norte de la vivienda, una orientación que el Feng Shui relaciona con determinados aspectos de la prosperidad y el desarrollo personal.

Cómo cuidar una lengua de suegra o sansevieria para mantenerla saludable

Más allá de su significado energético, la lengua de suegra necesita cuidados específicos para conservar sus hojas firmes y saludables. Uno de los aspectos fundamentales es la iluminación: lo ideal es colocarla en un ambiente luminoso, con luz indirecta, aunque también tolera espacios con menor iluminación.

El riego debe ser moderado y espaciado. La sansevieria almacena agua en sus hojas, por lo que el exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces. Antes de volver a regar, es importante comprobar que el sustrato esté seco.

Además del clavo de olor, la lengua de suegra necesita distintos cuidados de jardinería.

La elección de la tierra también resulta fundamental. Se recomienda utilizar un sustrato suelto y con buen drenaje, preferentemente formulado para cactus y suculentas. La maceta debe tener orificios en la base para facilitar la salida del agua sobrante.

Por último, conviene retirar las hojas secas o dañadas y aplicar fertilizante con moderación durante la temporada de crecimiento.