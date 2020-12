"La situación de los pacientes confirmados no es de gravedad, sabemos que es más transmisible, esta cepa, pero no provoca mayor gravedad", por lo que "no hay que tomar la noticia con ningún tipo de nerviosismo", advirtió Zapatero.

Esta mutación del virus, que según los expertos es más contagiosa, provocó que medio centenar de países, incluido Argentina, impusieran restricciones de viaje con el Reino Unido.

Desde el martes en España sólo están autorizados a entrar desde Reino Unido los ciudadanos españoles y los residentes.

El director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, informó ayer a través de Twitter de que esta cepa se encuentra ya en ocho países del continente europeo, que no especificó.

"Ocho países de la región europea identificaron la nueva variante del covid-19 VOC-202012/01. Es vital reforzar las medidas de protección existentes", escribió Kluge.

Por el momento se sabe que está en Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Dinamarca, una lista a la que ahora se une España.

El lunes pasado, los gobiernos de España y Portugal decidieron conjuntamente suspender los vuelos de entrada procedentes del Reino Unido a partir del martes, salvo para nacionales o residentes.

La noticia se conoce en la misma jornada en la que las primeras dosis de la vacuna de Pfizer llegan a sus almacenes en España, un día antes de que comiencen a repartirse por todo el territorio nacional para administrarse en las residencias de ancianos.