Truco de limpieza: cómo quitar el olor a viejo de la casa solo con 2 ingredientes

Vinagre: actúa como un ácido suave capaz de descomponer las moléculas que generan el mal olor, neutralizándolas de manera definitiva.

Bicarbonato de sodio: funciona como un potente absorbente natural que atrapa las partículas volátiles y refresca las fibras, eliminando la sensación de aire viciado.

Es fundamental comprender que la aplicación de estos ingredientes debe ir precedida de una limpieza profunda del hogar. Ninguna mezcla será totalmente efectiva si no se elimina primero la suciedad acumulada que retiene las partículas de olor.

El proceso inicial debe incluir el aspirado exhaustivo de alfombras, cortinas y tapicerías, así como el lavado frecuente de textiles como fundas de cojines y sábanas, los cuales suelen absorber las fragancias del ambiente con gran facilidad.

Hecha esta aclaración, comenzaremos con el truco de limpieza. En primer lugar, si el mal olor se localiza en sillones o alfombras, se recomienda espolvorear una cantidad generosa de bicarbonato de sodio sobre el tejido. Es necesario permitir que el producto actúe durante varias horas (dependiendo de la intensidad del problema). Luego, retirar el polvo con una aspiradora.

vinagre bicarbonato Estos 2 ingredientes permitirán quitar el olor a viejo gracias a un sencillo truco de limpieza.

Complementariamente, el vinagre se debe usar en soluciones líquidas, mezcladas a partes iguales con agua. Esta preparación es ideal para frotar superficies duras, como el interior de estantes o marcos de madera, utilizando un paño suave.

Por último, para aquellos casos donde el olor a viejo es ambiental y no se concentra en un punto específico, habrá que colocar recipientes abiertos con vinagre en puntos estratégicos. Dejar estos contenedores dentro de armarios o en habitaciones cerradas durante una noche permitirá que el líquido absorba el aroma desagradable.