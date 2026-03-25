Autorizan la eutanasia a una joven parapléjica de 25 años tras un largo proceso judicial

Noelia Castillo Ramos,

Un caso que reabre el debate

La autorización generó repercusión tanto en el ámbito médico como en la opinión pública, ya que se trata de una persona joven con una discapacidad severa, lo que vuelve a instalar discusiones sobre los límites éticos de la eutanasia.

Sectores a favor del derecho a decidir destacan que la ley busca garantizar autonomía y dignidad, mientras que voces críticas advierten sobre posibles riesgos en la aplicación de estos procedimientos en personas con discapacidad.

España es uno de los países que cuenta con una legislación específica que permite la eutanasia bajo condiciones reguladas. Desde su implementación, se registraron distintos casos que fueron aprobados tras cumplir con los requisitos legales.

El sistema contempla controles médicos, legales y éticos para asegurar que cada solicitud sea evaluada de manera rigurosa, priorizando tanto la voluntad del paciente como su situación clínica.