Dos afortunados apostadores del Quini 6 se alzaron con más de 1.400 millones de pesos luego de conseguir los seis aciertos en el sorteo 3418 de este domingo 18 de octubre de 2026.
Además, hubo 30 ganadores con 5 aciertos en el Siempre Sale del Quini 6, por lo cual cada uno se llevará $16.906.114,80.
Quini 6: quiénes son los 2 suertudos que se llevaron más de $1.400 millones en el sorteo del domingo
Los ganadores del Quini 6 en la modalidad Tradicional compraron su boleto en el interior del país:
- Agencia 000830-000, Rivadavia, provincia de San Juan
- Agencia 008246-000, Carcarañá, provincia de Santa Fe
- los números favorecidos fueron el 07 - 09 - 11 - 17 - 25 - 31
- logrando estos seis aciertos, cada uno cobrará $1.418.485.786,20
Quini 6: todos los resultados del sorteo 3418 del domingo 18 de octubre
- TRADICIONAL
07 - 09 - 11 - 17 - 25 - 31
2 GANADORES con 6 aciertos ($1.418.485.786,20)
(Agencia 000830-000, localidad de Rivadavia, San Juan; agencia 008246-000, localidad de Carcarañá, Santa Fe)
169 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $334.605,73
5.474 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.000
- LA SEGUNDA
04 - 10 - 16 - 21 - 27 - 38
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
37 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.528.334,27
2.070 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.195,95
- REVANCHA
01 - 05 - 26 - 40 - 41 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($4.254.526.426)
- SIEMPRE SALE
01 - 10 - 19 - 25 - 37 - 44
30 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $16.906.114,80
(8 de Santa Fe, 5 de Buenos Aires, 4 de Mendoza, 3 de Córdoba, 2 de Misiones, 2 de Capital Federal, 2 de Jujuy, 1 de San Juan, 1 de Santiago del Estero, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco)
- POZO EXTRA
01 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 31 - 38 - 40 - 41 - 43
3.445 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $58.055,15
En pocas palabras
- Dos apostadores: Ganaron más de $1.400 millones en el Quini 6, modalidad Tradicional.
- Montos a cobrar: Cada ganador recibirá $1.418.485.786,20 por los seis aciertos.
- Otros premios: También hubo 30 ganadores del Siempre Sale, cada uno con $16.906.114,80.