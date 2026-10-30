Construyen una barrera en un río y logran capturar 400 kilos de plásticos antes de que lleguen al océano

En esta región parte de la basura que termina en el mar comienza su recorrido mucho antes, en ríos, esteros y canales donde los residuos se acumulan sin que nadie los retire. La Barrera Azul propone intervenir precisamente ahí.
Se trata de una infraestructura que busca detener los desechos flotantes antes de que la corriente los arrastre hacia la costa. El proyecto piloto se instaló en el estero El Sauce, en Llolleo, Chile, cerca de la desembocadura del río Maipo.
La barrera en un río de Chile revela el problema de la basura que termina en el océano
Según la organización Ojos de Mar, que documenta la iniciativa junto a Parley for the Oceans, la barrera permitió retirar más de 400 kilos de residuos durante ocho meses de funcionamiento. La experiencia también incluyó monitoreo, clasificación de los materiales y jornadas de limpieza en playas y sectores cercanos.
Estos datos corresponden a ese piloto específico y no representan la cantidad total de basura que transporta el río Maipo. La tecnología funciona como un sistema de interceptación. Una estructura adaptada al lugar retiene parte de los residuos que flotan en el agua ya que lo que se abandona lejos de la costa puede terminar en el océano arrastrado por el agua.
¿Qué ocurre con los residuos una vez que son retirados de la Barrera Azul?
La iniciativa importa porque los residuos que llegan al mar no aparecen de un día para otro. Botellas, envases y otros desechos pueden desplazarse desde zonas habitadas, quebradas o puntos de vertido hasta los ecosistemas costeros. Una vez allí, el plástico puede persistir durante largos periodos y representar riesgos para la fauna, que puede ingerirlo o quedar atrapada en él.
Una vez retenidos, los residuos se retiran y se separan según su material. Este trabajo también permite identificar qué tipos de basura llegan al estero y estudiar cómo se comportan, información útil para orientar futuras medidas contra la contaminación.
En pocas palabras
- Barrera en río: Una estructura logró contener más de 400 kilos de basura en ocho meses en Chile.
- Problemática: Residuos en ríos terminan acumulándose en el mar, afectando la fauna y los ecosistemas costeros.
- Proyecto piloto: La iniciativa en el estero El Sauce monitorea y clasifica desechos para orientar futuras medidas contra la contaminación.