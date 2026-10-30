Construyen una barrera en un río y logran capturar 400 kilos de plásticos antes de que lleguen al océano

Estos datos corresponden a ese piloto específico y no representan la cantidad total de basura que transporta el río Maipo. La tecnología funciona como un sistema de interceptación. Una estructura adaptada al lugar retiene parte de los residuos que flotan en el agua ya que lo que se abandona lejos de la costa puede terminar en el océano arrastrado por el agua.

¿Qué ocurre con los residuos una vez que son retirados de la Barrera Azul?

La iniciativa importa porque los residuos que llegan al mar no aparecen de un día para otro. Botellas, envases y otros desechos pueden desplazarse desde zonas habitadas, quebradas o puntos de vertido hasta los ecosistemas costeros. Una vez allí, el plástico puede persistir durante largos periodos y representar riesgos para la fauna, que puede ingerirlo o quedar atrapada en él.

Una vez retenidos, los residuos se retiran y se separan según su material. Este trabajo también permite identificar qué tipos de basura llegan al estero y estudiar cómo se comportan, información útil para orientar futuras medidas contra la contaminación.