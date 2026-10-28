Arrojan 248 troncos desde helicópteros a dos ríos para recuperar el hábitat de los peces

Una operación aérea permitió trasladar y colocar 248 troncos de árboles en dos cursos de agua de Oregón, Estados Unidos, con el objetivo de recuperar el hábitat natural de distintas especies de peces. La intervención en estos ríos busca mejorar las condiciones del ecosistema acuático y favorecer la supervivencia de especies nativas, entre ellas salmones y truchas.
El trabajo utilizó helicópteros para transportar los troncos hasta sectores de difícil acceso. Este método permite mover grandes piezas de madera y ubicarlas en puntos específicos sin depender exclusivamente de maquinaria pesada que tendría dificultades para llegar a esas zonas.
Helicópteros trasladan 248 troncos a dos ríos para recuperar la vida acuática
Aunque los troncos pueden parecer obstáculos dentro de un arroyo, la madera que se acumula de forma natural cumple funciones importantes para la vida acuática. Cuando se incorpora de manera planificada, puede ayudar a crear pozas, modificar la velocidad de la corriente y generar refugios para peces pequeños. También contribuye a diversificar los ambientes disponibles dentro del cauce del río.
Los árboles ofrecen zonas donde los peces pueden protegerse de corrientes intensas y encontrar condiciones más favorables durante distintas etapas de su desarrollo. Además, la madera puede favorecer la retención de sedimentos y materia orgánica, procesos que contribuyen a la formación de hábitats y al funcionamiento del ecosistema.
La insólita operación aérea que busca devolverles la vida a dos ríos de Estados Unidos
El proyecto también busca beneficiar a los salmones coho jóvenes durante una etapa clave de su ciclo de vida: el crecimiento en agua dulce antes de migrar río abajo. Los troncos pueden generar zonas de corriente más lenta que les sirven de refugio cuando aumenta el caudal, además de ofrecer cobertura frente a los depredadores. La intervención también está pensada para favorecer a las truchas arcoíris, las lampreas y otras especies nativas que habitan la cuenca del río South Umpqua.
La iniciativa fue financiada por el Bosque Nacional Umpqua mediante un acuerdo de cooperación con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregón. Un contratista realizó los trabajos bajo supervisión de funcionarios estatales. El objetivo es que la madera contribuya a recuperar funciones naturales de los arroyos y genere mejores condiciones para los peces a largo plazo.
En pocas palabras
- Restauración de hábitat: Se arrojaron 248 troncos de árboles desde helicópteros a dos ríos en Oregón.
- Objetivo ecológico: La medida busca restaurar el hábitat de peces como salmones y truchas, mejorando el ecosistema acuático.
- Beneficios de la madera: Los troncos crean pozas, modifican corrientes y ofrecen refugio, diversificando ambientes para la vida acuática nativa.