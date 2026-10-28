Arrojan 248 troncos desde helicópteros a dos ríos para recuperar el hábitat de los peces

Los árboles ofrecen zonas donde los peces pueden protegerse de corrientes intensas y encontrar condiciones más favorables durante distintas etapas de su desarrollo. Además, la madera puede favorecer la retención de sedimentos y materia orgánica, procesos que contribuyen a la formación de hábitats y al funcionamiento del ecosistema.

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El proyecto también busca beneficiar a los salmones coho jóvenes durante una etapa clave de su ciclo de vida: el crecimiento en agua dulce antes de migrar río abajo. Los troncos pueden generar zonas de corriente más lenta que les sirven de refugio cuando aumenta el caudal, además de ofrecer cobertura frente a los depredadores. La intervención también está pensada para favorecer a las truchas arcoíris, las lampreas y otras especies nativas que habitan la cuenca del río South Umpqua.

La iniciativa fue financiada por el Bosque Nacional Umpqua mediante un acuerdo de cooperación con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregón. Un contratista realizó los trabajos bajo supervisión de funcionarios estatales. El objetivo es que la madera contribuya a recuperar funciones naturales de los arroyos y genere mejores condiciones para los peces a largo plazo.