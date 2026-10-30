En 1969 arrojaron neumáticos al mar para crear un arrecife y atraer peces: hoy sacan más de 1.800

El problema no era únicamente visual. Los neumáticos abandonados en el mar pueden degradarse y liberar sustancias, incluidos metales como el zinc, que generan preocupación por sus posibles efectos en el agua y los organismos marinos. Además, la acumulación de residuos puede afectar los hábitats submarinos.

La limpieza del océano llegó 50 años después

La limpieza del océano llegó más de medio siglo después. Entre 2019 y 2021, la Agencia de Protección Ambiental de Guam, con apoyo del Programa de Desechos Marinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), coordinó la retirada de los neumáticos. En total, se recuperaron 1.829 unidades, con un peso aproximado de 22 toneladas métricas.

La operación también contempló medidas para proteger la fauna. Antes de retirar los neumáticos, los especialistas trasladaron 69 colonias de coral a una zona cercana. Después, los neumáticos recuperados se trituraron y enviaron fuera de la isla para su reciclaje.

Sin embargo, no fue posible extraer todo el material. Alrededor de 653 neumáticos enterrados bajo los sedimentos quedaron fuera del proyecto, debido al coste y al riesgo ambiental de remover el fondo marino.