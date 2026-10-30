En 1969 arrojaron neumáticos al mar para crear un arrecife y atraer peces: hoy sacan más de 1.800

Durante décadas, miles de neumáticos permanecieron sumergidos en la laguna de Cocos, una laguna costera de Guam, en el océano Pacífico. Aunque no se encontraban en mar abierto, estaban bajo el agua en un entorno marino conectado con el océano.
Allí fueron depositados deliberadamente en 1969 como parte de un experimento que buscaba crear un arrecife artificial y atraer peces. El caso de Guam muestra cómo una iniciativa concebida para beneficiar a la vida marina puede terminar convirtiéndose en un problema ambiental.
Hundieron neumáticos en el mar para crear vida: décadas después, tuvieron que limpiar el fondo
La idea era reutilizar neumáticos usados para generar superficies donde pudiera establecerse vida marina. Sin embargo, el proyecto no consiguió demostrar que mejorara las poblaciones de peces y fue abandonado tras varios años de seguimiento. Los neumáticos quedaron en el fondo de la laguna durante décadas.
El problema no era únicamente visual. Los neumáticos abandonados en el mar pueden degradarse y liberar sustancias, incluidos metales como el zinc, que generan preocupación por sus posibles efectos en el agua y los organismos marinos. Además, la acumulación de residuos puede afectar los hábitats submarinos.
La limpieza del océano llegó 50 años después
La limpieza del océano llegó más de medio siglo después. Entre 2019 y 2021, la Agencia de Protección Ambiental de Guam, con apoyo del Programa de Desechos Marinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), coordinó la retirada de los neumáticos. En total, se recuperaron 1.829 unidades, con un peso aproximado de 22 toneladas métricas.
La operación también contempló medidas para proteger la fauna. Antes de retirar los neumáticos, los especialistas trasladaron 69 colonias de coral a una zona cercana. Después, los neumáticos recuperados se trituraron y enviaron fuera de la isla para su reciclaje.
Sin embargo, no fue posible extraer todo el material. Alrededor de 653 neumáticos enterrados bajo los sedimentos quedaron fuera del proyecto, debido al coste y al riesgo ambiental de remover el fondo marino.
En pocas palabras
- Experimento fallido: En 1969 se arrojaron 1.829 neumáticos al mar en Guam para crear arrecifes artificiales.
- Deuda ambiental: La iniciativa, pensada para atraer peces, generó contaminación y debió ser limpiada décadas después.
- Limpieza costosa: Se retiraron la mayoría de las cubiertas, pero cientos quedaron enterrados por el alto riesgo y costo de extracción.