Tras la sanción en México, Colapinto prepara el GP de Brasil de Fórmula 1: días, horarios y TV

Franco Colapinto (Alpine) tendrá acción este fin de semana en la Fórmula 1, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la 20ma fecha del campeonato.
Franco Colapinto tendrá acción en la Fórmula 1, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la 20ma fecha del campeonato.
Franco Colapinto (Alpine) tendrá acción este fin de semana en la Fórmula 1, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la 20ma fecha del campeonato.
Colapinto viene de recibir un muy duro golpe el domingo pasado en el Gran Premio de México, ya que luego de protagonizar una gran actuación en la carrera para finalizar 7mo, se quedó con las manos vacías tras recibir una penalización que lo hizo caer hasta el 15to lugar.
Es por esto que el argentino irá por la recuperación en Brasil, para así cortar con la sequía de 5 fechas seguidas sin sumar puntos (en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Bahréin, Singapur, Estados Unidos y México).
La actividad el GP de Brasil, que se disputará en el Autódromo José Carlos Pace, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 4,309 kilómetros, iniciará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 12:30 y las 16, respectivamente.
A su vez, el sábado será clave porque los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 11:30, mientras que la clasificación iniciará a las 15.
Finalmente, la carrera del Gran Premio de Brasil está programada para el domingo 8 de noviembre a las 14 en caso de que no hayan inconvenientes por cuestiones climáticas.
La de este año será la tercera participación de Colapinto en el Gran Premio de Brasil, donde todavía no consiguió sumar puntos pese a haber confesado que es su fecha favorita en el calendario.
Con Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ya consagrado campeón Franco Colapinto se ubica en la 12da posición del campeonato de pilotos con 27 puntos.
Además, en Campeonato de Constructores Mercedes lidera con 630 puntos y detrás aparecen Ferrari (504), Red Bull (382), McLaren (365); Racing Bulls (108) y Alpine está 6to con 74 puntos seguido por Haas (31) y Audi (27).
Viernes 6/11
Sábado 7/11
Domingo 8/11
Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.