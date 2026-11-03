Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

Tras la sanción en México, Colapinto prepara el GP de Brasil de Fórmula 1: días, horarios y TV

Franco Colapinto tendrá acción en la Fórmula 1, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la 20ma fecha del campeonato.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Colapinto tendrà el aliento de cientos de argentinos en Brasil.

Colapinto tendrà el aliento de cientos de argentinos en Brasil.

Franco Colapinto (Alpine) tendrá acción este fin de semana en la Fórmula 1, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Brasil, correspondiente a la 20ma fecha del campeonato.

Colapinto viene de recibir un muy duro golpe el domingo pasado en el Gran Premio de México, ya que luego de protagonizar una gran actuación en la carrera para finalizar 7mo, se quedó con las manos vacías tras recibir una penalización que lo hizo caer hasta el 15to lugar.

Es por esto que el argentino irá por la recuperación en Brasil, para así cortar con la sequía de 5 fechas seguidas sin sumar puntos (en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Bahréin, Singapur, Estados Unidos y México).

La actividad el GP de Brasil, que se disputará en el Autódromo José Carlos Pace, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 4,309 kilómetros, iniciará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 12:30 y las 16, respectivamente.

A su vez, el sábado será clave porque los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 11:30, mientras que la clasificación iniciará a las 15.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Brasil está programada para el domingo 8 de noviembre a las 14 en caso de que no hayan inconvenientes por cuestiones climáticas.

La de este año será la tercera participación de Colapinto en el Gran Premio de Brasil, donde todavía no consiguió sumar puntos pese a haber confesado que es su fecha favorita en el calendario.

Cómo están Colapinto y Alpine en el campeonato 2026 de la Fórmula 1

Con Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ya consagrado campeón Franco Colapinto se ubica en la 12da posición del campeonato de pilotos con 27 puntos.

Además, en Campeonato de Constructores Mercedes lidera con 630 puntos y detrás aparecen Ferrari (504), Red Bull (382), McLaren (365); Racing Bulls (108) y Alpine está 6to con 74 puntos seguido por Haas (31) y Audi (27).

El cronograma y horarios del GP de Brasil

Viernes 6/11

  • Práctica libre 1 a las 12:30
  • Práctica libre 2 a las 16

Sábado 7/11

  • Práctica libre 3 a las 11:30
  • Clasificación a las 15

Domingo 8/11

  • Carrera a las 14

Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas