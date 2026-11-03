Tras la sanción en México, Colapinto prepara el GP de Brasil de Fórmula 1: días, horarios y TV

La actividad el GP de Brasil, que se disputará en el Autódromo José Carlos Pace, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 4,309 kilómetros, iniciará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 12:30 y las 16, respectivamente.

A su vez, el sábado será clave porque los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 11:30, mientras que la clasificación iniciará a las 15.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Brasil está programada para el domingo 8 de noviembre a las 14 en caso de que no hayan inconvenientes por cuestiones climáticas.

La de este año será la tercera participación de Colapinto en el Gran Premio de Brasil, donde todavía no consiguió sumar puntos pese a haber confesado que es su fecha favorita en el calendario.

Cómo están Colapinto y Alpine en el campeonato 2026 de la Fórmula 1

Con Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ya consagrado campeón Franco Colapinto se ubica en la 12da posición del campeonato de pilotos con 27 puntos.

Además, en Campeonato de Constructores Mercedes lidera con 630 puntos y detrás aparecen Ferrari (504), Red Bull (382), McLaren (365); Racing Bulls (108) y Alpine está 6to con 74 puntos seguido por Haas (31) y Audi (27).

El cronograma y horarios del GP de Brasil

Viernes 6/11

Práctica libre 1 a las 12:30

Práctica libre 2 a las 16

Sábado 7/11

Práctica libre 3 a las 11:30

Clasificación a las 15

Domingo 8/11

Carrera a las 14

Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.