Francisco Cerúndolo sacó para ganar y quedó eliminado del Masters 1000 de París donde queda sólo un argentino

El mejor tenista argentino del momento está 20 en el ranking y durante el 2026 acumuló dos títulos con un saldo de 38 partidos ganados y 23 caídas.

Tomás Etcheverry sigue adelante en el Masters 1000 de París

El único argentino sobreviviente en el Masters 1000 de París es Tomás Etcheverry quien superó por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3) al ruso Andrey Rublev en un partido de la primera ronda que duró unas 3 horas.

El rival del nacido en La Plata, quien rompió una racha de 6 derrotas seguidas, será el favorito número 8 que es el australiano Alex De Minaur.

Tres derrotas argentinas en la primera ronda del Masters 1000 de París

Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone quedaron eliminados en la primera ronda del Masters 1000 de París, último de la temporada.

Báez cayó ante el español Daniel Mérida (6-4 y 6-2); Juanma Cerúndolo frente a Casper Ruud (6-3 y 6-2) y Navone contra el local Luca Van Assche (6-3 y 7-5).