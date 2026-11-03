Francisco Cerúndolo sacó para ganar y quedó eliminado del Masters 1000 de París donde queda sólo un argentino

Francisco Cerúndolo, preclasificado 16, quedó eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de París después de haberse retirado en el tercer set del partido ante el local Arthur Rinderknech.
Francisco Cerúndolo quedó eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de París ante el local Arthur Rinderknech.
Francisco Cerúndolo, preclasificado 16, quedó eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de París después de haberse retirado en el tercer set del partido ante el local Arthur Rinderknech.
El mayor de los hermanos Cerúndolo estaba jugando un partido perfecto e incluso sacó para ganar con el marcados 6-3 y 5-4, pero le quebraron, perdió el set en el tie break y pidió ser atendido por molestias en la zona lumbar.
Fran Cerúndolo se retiró luego de dos games del tercer set, con el marcador 6-3, 6-7 (2) y 0-2 y aunque tenía previsto jugar la semana que viene en Estocolmo todo indica que pudo haber sido su último partido en el año y no arriesgue si no está al 100%.
El mejor tenista argentino del momento está 20 en el ranking y durante el 2026 acumuló dos títulos con un saldo de 38 partidos ganados y 23 caídas.
El único argentino sobreviviente en el Masters 1000 de París es Tomás Etcheverry quien superó por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3) al ruso Andrey Rublev en un partido de la primera ronda que duró unas 3 horas.
El rival del nacido en La Plata, quien rompió una racha de 6 derrotas seguidas, será el favorito número 8 que es el australiano Alex De Minaur.
Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone quedaron eliminados en la primera ronda del Masters 1000 de París, último de la temporada.
Báez cayó ante el español Daniel Mérida (6-4 y 6-2); Juanma Cerúndolo frente a Casper Ruud (6-3 y 6-2) y Navone contra el local Luca Van Assche (6-3 y 7-5).