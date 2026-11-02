Cuándo se juega el clásico mendocino entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se enfrentarán por segunda vez en el 2026 en el marco de la 16ta y última fecha del Torneo Clausura 2026.
Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se enfrentarán por segunda vez en el 2026 en el marco de la 16ta y última fecha del Torneo Clausura 2026.
Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se enfrentarán por segunda vez en el 2026 en el marco de la 16ta y última fecha del Torneo Clausura 2026.
El encuentro será en el estadio Víctor Legrotaglie y el anuncio oficial de la Liga Profesional confirmó que se jugará el sábado 7 de noviembre a las 15.
El duelo es clave para ambos, no solo por estar frente al tradicional adversario sino también para entrar en los playoffs ya que los dos antes de la última fecha están en el 7mo lugar de sus respectivas zonas: Gimnasia y Esgrima tiene 21 puntos y puede ser superado por Independiente (20), San Lorenzo (19) y alcanzado por Unión (18) e Independiente Rivadavia suma 22 y aún puede ser superado por Sarmiento (21) y alcanzado por Huracán (19).
Lo llamativo es que el horario coincide con Talleres vs Estudiantes porque el jueves 12 Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jugasen el mismo día y horario, de forma de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.
Sin embargo, el Lobo jugará con los resultados puestos de Independiente, San Lorenzo y Unión y la Lepra con el de Sarmiento.
Desde la semana pasada, por la visita del Papa León XIV, los organismos de seguridad y la AFA habían acordado jugar la fecha entre el miércoles 4 y el viernes 6, pero en las últimas horas se abrió la posibilidad de disputar algunos encuentros el sábado teniendo en cuenta que el Santo Padre llegará al país recién el domingo 8.
En principio el día señalado era el viernes 6 a las 18, pero finalmente hay acuerdo entre la televisión, la seguridad y la dirigencia de ambos clubes para que los partidos más importantes, entre ellos los que definen al campeón de la tabla anual, se jueguen el sábado.
Jueves 5 de noviembre
* Ambos partidos se juegan en ese día y horario por pedido de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE)
Viernes 6 de noviembre
* Los tres encuentros a las 19, en solapamiento de la Zona A debido a la definición de acceso a los playoffs.
* Estos dos partidos fueron programados en este día y horarios a pedido de los organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Aprevide).
Sábado 7 de noviembre
* Ambos partidos se jugarán a las 15.00 porque el jueves 12 de noviembre Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jugasen el mismo día y horario, de forma de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.
* Los tres encuentros se jugarán solapados a las 17.30 por la definición del campeón de Liga (tabla anual).
Domingo 8 de noviembre
* Ambos por estar fuera de los operativos de seguridad por la visita papal y por no tener que definir clasificación alguna a los playoffs.