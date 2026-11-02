Cómo quedó la Primera Nacional 2027 tras el descenso de Nueva Chicago frente a Chacarita

Nueva Chicago era el que llegaba con el peor panorama y no pudo con Chacarita que se tomó revancha de lo ocurrido en la Promoción del 2012 cuando su acérrimo le ganó la serie (1-0 y 1-1) ascendió a la Primera Nacional y lo mandó a la B Metropolitana.

Cumplidas las 36 fechas las últimas posiciones de la Zona B terminaron así: 14) Chacarita: 42pts; 15) Almagro: 42pts; 16) Patronato: 37pts; 17) Nueva Chicago: 35pts y 18) Güemes: 27pts. Los dos últimos perdieron la categoría.

Cómo quedó la Primera Nacional para 2027

Ascenso a Primera: Godoy Cruz y TrIstán Suárez jugarán la final por el primer ascenso. El que pierda esa final única y otros 14 equipos definirán el segundo ascenso en el Reducido.

Descenso a la B Metropolitana y el Federal A: Nueva Chicago, Acassuso, San Miguel y Güemes.

Ascenso a la Primera Nacional: Excursionistas y San Martín de Formosa, campeones de la B Metropolitana y el Torneo Federal A. Los otros dos ascensos se definirán en el Reducido de la B Metro y la Reválida del Federal A.