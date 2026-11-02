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Cómo quedó la Primera Nacional 2027 tras el descenso de Nueva Chicago frente a Chacarita

Chacarita Juniors le ganó a Nueva Chicago y no sólo aseguró la permanencia en la última fecha de la Primera Nacional, sino que condenó a su rival al descenso

Por UNO
Chacarita se dio el gusto de asegurar la permanencia y mandar al descenso a su rival.

Chacarita se dio el gusto de asegurar la permanencia y mandar al descenso a su rival.

Chacarita Juniors le ganó 2 a 0 a Nueva Chicago y no sólo aseguró la permanencia en la última fecha de la etapa regular de la Primera Nacional, sino que condenó a su rival al 17mo lugar de la Zona B por lo que descenderá junto a Acassuso, San Miguel y Güemes.

El Funebrero batió al Torito de Mataderos en San Martín con goles de Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone, mientras que Patronato, el otro equipo en riesgo de descenso, igualó sin goles con Atlético Rafaela, en la provincia de Santa Fe, y también mantuvo la categoría ya que terminó con 37 puntos, uno más que Chicago.

Los tres equipos se jugaban la permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino y el mejor posicionado era Chacarita Juniors al que le bastaba un empate para salvarse del descenso, pero, si perdía, dependía de que Patronato no consiguiera los 3 puntos.

Nueva Chicago era el que llegaba con el peor panorama y no pudo con Chacarita que se tomó revancha de lo ocurrido en la Promoción del 2012 cuando su acérrimo le ganó la serie (1-0 y 1-1) ascendió a la Primera Nacional y lo mandó a la B Metropolitana.

Cumplidas las 36 fechas las últimas posiciones de la Zona B terminaron así: 14) Chacarita: 42pts; 15) Almagro: 42pts; 16) Patronato: 37pts; 17) Nueva Chicago: 35pts y 18) Güemes: 27pts. Los dos últimos perdieron la categoría.

Cómo quedó la Primera Nacional para 2027

Ascenso a Primera: Godoy Cruz y TrIstán Suárez jugarán la final por el primer ascenso. El que pierda esa final única y otros 14 equipos definirán el segundo ascenso en el Reducido.

Descenso a la B Metropolitana y el Federal A: Nueva Chicago, Acassuso, San Miguel y Güemes.

Ascenso a la Primera Nacional: Excursionistas y San Martín de Formosa, campeones de la B Metropolitana y el Torneo Federal A. Los otros dos ascensos se definirán en el Reducido de la B Metro y la Reválida del Federal A.

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