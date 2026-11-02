Revelaron los audios del VAR sobre las expulsiones en el Superclásico entre Boca y River

Sin embargo, el VAR analiza la infracción del defensor del Millonario y considera que hay un posible DOGSO (negación de ocasión manifiesta de gol, por sus siglas en inglés), por lo que decide llamar, desde la cabina, al juez principal. "Hay una sujeción con los dos brazos", le señala Trucco al ábitro de campo. Éste le confiesa: "eso no lo observo en el campo de juego".

Luego de revisar la jugada, Nicolás Ramírez decide rectificar su decisión. "Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol", manifestó el referí al terminar de analizar la acción de juego en el VAR y sacarle tarjeta roja a Lucas Martínez Quarta.

La segunda jugada del Superclásico sobre la que se revelan los audios es la de la expulsión de Gonzalo Montiel. A los 34 minutos del segundo tiempo, el zaguero campeón del mundo comete una infracción sobre Lautaro Blanco y Nicolás Ramírez decide expulsarlo inmediatamente en el campo de juego.

En el VAR, el asistente Gastón Suárez manifiesta: "Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo", y agrega: "Impetuosidad alta, fueza alta, intensidad alta, pierna extendida". Por su parte, Silvio Trucco coincide con la visión de su compañero: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo".

Luego de revisar la acción de juego, los integrantes de la cabina del VAR coinciden con la decisión inicial de Nicolás Ramírez y Gonzalo Montiel abandona el campo de juego como segundo expulsado en River.

Los futbolistas de River se fueron contrariados de la cancha porque consideraron que, ante similares infracciones, el juez Nicolás Ramírez tuvo diferentes criterios para sacar tarjetas. Gonzalo Montiel fue uno de los que declaró en este sentido en zona mixta: "La jugada de Blanco es igual que la mía, a Blanco le saca amarilla y a mí me expulsa. Hubo dos penales a Otamendi claros. Paredes tenía amarilla, hizo una falta de amarilla cuando se tiró a barrer y no la sacó. Di Lollo, que tenía amariila, le hizo el penal a Otamendi y era otra amarilla. Alan Velasco tenía amarilla, se tiró en una jugada, esa era amarilla".