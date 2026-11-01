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Gimnasia y Esgrima visita a Lanús, por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Gimnasia y Esgrima jugará esye domingo a las 20.45 con Lanús, por la 15ta fecha del Torneo Clausura. El Lobo viene de dos derrotas seguidas

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Agustín Módica es el goleador de Gimnasia y Esgrima. Este domingo vistará a Lanús.

Agustín Módica es el goleador de Gimnasia y Esgrima. Este domingo vistará a Lanús.

En el marco de la 15ta fecha y penúltima de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima jugará este domingo con Lanús, como visitante. El partido se jugará desde las 20.45, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, será transmisión de Radio Nihuil. y se verá por la señal de TNT Sports.

Gimnasia y Esgrima viene de perder ante Platense, como local, donde sufrió su segunda derrota consecutiva en el torneo. El Lobo buscará recuperarse como visitante, donde lleva tres caídas seguidas (Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata y Vélez). Será el choque de la antesala del clásico con Independiente Rivadavia, como local, en la última fecha.

Facundo Lencioni, una de las figuras que tiene el Lobo.

Facundo Lencioni, una de las figuras que tiene el Lobo.

El equipo dirigido por Darío Franco a 2 fechas del final de la fase clasificatoria se ubica 7mo en la tabla de posiciones de la Zona A con 20 puntos y está en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

Ferm&iacute;n Antonini vuelve a ser titular tras cumplir la fecha de suspensi&oacute;n.

Fermín Antonini vuelve a ser titular tras cumplir la fecha de suspensión.

Para visitar a Lanús, Fermín Antonini volverá a ser titular tras cumplir una fecha de suspensión, por la acumulación de cinco amarillas. El volante central ingresará por Luciano Cingolani.

Lanús, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viene de empatar el clásico ante Banfield, como visitante 1 a 1 y acumula cuatro partidos invicto, con dos victorias y dos empates. El Granate se ubica quinto con 24 puntos y está metido entre los ocho equipos que jugarán la siguiente etapa del certamen.

En el Torneo Apertura el Lobo le ganó 1 a 0 al Granate, por la fecha 15, en el estadio Víctor Legrotaglie. El gol del Mensana lo hizo Agustín Módica. El partido se jugó el 20 de abril.

Probables formaciones:

  • Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Gonzalo Pérez, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Ramiro Carrera, Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
  • Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Mondino, Lautaro Carreras y Matías Recalde; Fermín Antonini y Nahuel Barboza, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.
  • Hora: 20.45
  • Estadio: Lanús
  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: Adrián Franklin

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