Gimnasia y Esgrima visita a Lanús, por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Fermín Antonini vuelve a ser titular tras cumplir la fecha de suspensión.
Para visitar a Lanús, Fermín Antonini volverá a ser titular tras cumplir una fecha de suspensión, por la acumulación de cinco amarillas. El volante central ingresará por Luciano Cingolani.
Lanús, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viene de empatar el clásico ante Banfield, como visitante 1 a 1 y acumula cuatro partidos invicto, con dos victorias y dos empates. El Granate se ubica quinto con 24 puntos y está metido entre los ocho equipos que jugarán la siguiente etapa del certamen.
En el Torneo Apertura el Lobo le ganó 1 a 0 al Granate, por la fecha 15, en el estadio Víctor Legrotaglie. El gol del Mensana lo hizo Agustín Módica. El partido se jugó el 20 de abril.
Probables formaciones:
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Gonzalo Pérez, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Ramiro Carrera, Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
- Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Mondino, Lautaro Carreras y Matías Recalde; Fermín Antonini y Nahuel Barboza, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.
- Hora: 20.45
- Estadio: Lanús
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Adrián Franklin