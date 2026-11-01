Gimnasia y Esgrima visita a Lanús, por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Gimnasia y Esgrima viene de perder ante Platense, como local, donde sufrió su segunda derrota consecutiva en el torneo. El Lobo buscará recuperarse como visitante, donde lleva tres caídas seguidas (Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata y Vélez). Será el choque de la antesala del clásico con Independiente Rivadavia, como local, en la última fecha.

Facundo Lencioni, una de las figuras que tiene el Lobo.

El equipo dirigido por Darío Franco a 2 fechas del final de la fase clasificatoria se ubica 7mo en la tabla de posiciones de la Zona A con 20 puntos y está en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.