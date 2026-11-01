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Torneo Clausura

Enorme expectativa en el país futbolero: se juega el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

Boca jugará este domingo desde las 15 con River, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leandro Paredes (Boca) y Ángel Correa (River) son dos de los máximos referentes en el atrayente Superclásico.

Leandro Paredes (Boca) y Ángel Correa (River) son dos de los máximos referentes en el atrayente Superclásico.

Se paraliza el país. Boca y River se medirán este domingo desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Ambos equipos se juegan mucho de su futuro.

El encuentro se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports y será transmitido por Radio Nihuil.

El árbitro designado para el cotejo es el polémico Nicolás Ramírez (por ejemplo perjudicó dos veces a Independiente Rivadavia), mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega mejor que River al Superclásico

Boca llega a este partido mejor que River y tiene la posibilidad de ganar cuatro títulos.

Los Xeneizes, que son dirigidos por el Vasco Arruabarrena, están terceros en la Zona A con 27 puntos y en la tabla anual están segundos detrás de Rosario Central con chances de ganar el título de Campeón de Liga.

Además el Auriuazul se encuentra en la final de la Copa Sudamericana y en semis de Copa Argentina.

River necesita ganar para tener chances de entrar a la Copa Libertadores y además sufrió las tempranas eliminaciones en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. En la tabla anual ya no tiene chances de pelear por la primera posición.

Se espera mucho de Thiago Almada en River y a&uacute;n no lo ha demostrado.

Se espera mucho de Thiago Almada en River y aún no lo ha demostrado.

Los dirigidos por Leonardo Ponzio están en alza y quedaron cerca de entrar en los playoffs.

El historial entre Boca y River

En el historial general entre Boca y River se incluyen torneos locales e internacionales.

  • Partidos jugados: 266
  • Triunfos de Boca Juniors: 94
  • Triunfos de River Plate: 88
  • Empates: 84

Las probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 15.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

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