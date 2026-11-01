Enorme expectativa en el país futbolero: se juega el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

Boca llega mejor que River al Superclásico

Boca llega a este partido mejor que River y tiene la posibilidad de ganar cuatro títulos.

Los Xeneizes, que son dirigidos por el Vasco Arruabarrena, están terceros en la Zona A con 27 puntos y en la tabla anual están segundos detrás de Rosario Central con chances de ganar el título de Campeón de Liga.

Además el Auriuazul se encuentra en la final de la Copa Sudamericana y en semis de Copa Argentina.

River necesita ganar para tener chances de entrar a la Copa Libertadores y además sufrió las tempranas eliminaciones en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. En la tabla anual ya no tiene chances de pelear por la primera posición.

Se espera mucho de Thiago Almada en River y aún no lo ha demostrado.

Los dirigidos por Leonardo Ponzio están en alza y quedaron cerca de entrar en los playoffs.

El historial entre Boca y River

En el historial general entre Boca y River se incluyen torneos locales e internacionales.

Partidos jugados: 266

Triunfos de Boca Juniors: 94

Triunfos de River Plate: 88

Empates: 84

Las probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 15.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.