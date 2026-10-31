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Primera Nacional

El orgullo de De Muner tras el partido increíble del Tomba: "Quiero felicitar a los jugadores"

El entrenador de Godoy Cruz, Pablo De Muner, se mostró orgulloso por el pase de su equipo a la final de la Primera Nacional.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pablo De Muner llevó al Tomba a la final de la Primera Nacional.

Pablo De Muner llevó al Tomba a la final de la Primera Nacional.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El entrenador de Godoy Cruz, Pablo De Muner, se mostró ilusionado tras el pase de su equipo a la final de la Primera Nacional. El Tomba, que este sábado venció agónicamente a Almirante Brown por 2 a 1 en el Gambarte, se medirá con Tristán Suárez por un lugar en Primera.

"Tengo mucho orgullo por lo que están haciendo todos los jugadores. La verdad que era difícil terminar de esta manera, para algunos también era impensado, pero internamente creo que siempre creímos, el equipo siempre se preparó, adoptó una cultura de trabajo, adoptó unos cimientos como grupo de valores humanos realmente muy buenos. Y no es casualidad lo nuestro, creo que es muy merecido", comenzó diciendo de Muner en la conferencia de prensa.

Pablo De Muner saluda al DT de Brown, Andr&eacute;s Montenegro.

Pablo De Muner saluda al DT de Brown, Andrés Montenegro.

De Muner felicitó a los jugadores del Tomba tras el pase a la final

"Quiero felicitar a los jugadores, al grupo, a todo el mundo de Godoy Cruz porque a esto obviamente lo logramos entre todos. Nos queda un paso más, obviamente que esto se festeja, es imposible no festejarlo después de todo el sprint que hicimos, pero todavía no hemos logrado absolutamente nada. Esa es la realidad. El fútbol es muy cambiante, en la final vamos a enfrentar a un gran rival y hay que meter la mente ahí", añadió.

"Sin lugar a dudas era difícil de imaginar, pero las sensaciones que me quedaron después de la derrota ante Ciudad Bolívar fueron que el equipo jugó realmente muy bien y después del triunfo en cancha del Ferro les dije a los jugadores que le habían ganado dos veces al mejor plantel de la Primera Nacional, el equipo que más puntos tenía. Creo que tuvimos mucha humildad, de seguir, de no estancarnos", expresó.

"La calidad de los entrenamientos es cada día mejor, o sea, hay muy poco para machacar, muy poco para incentivar, este grupo es como que disfruta ese día a día, ahora hay que bajar la espuma, festejar, pero también sabiendo que nos queda un pasito más", cerró el DT tombino.

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