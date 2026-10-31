El orgullo de De Muner tras el partido increíble del Tomba: "Quiero felicitar a los jugadores"

"Tengo mucho orgullo por lo que están haciendo todos los jugadores. La verdad que era difícil terminar de esta manera, para algunos también era impensado, pero internamente creo que siempre creímos, el equipo siempre se preparó, adoptó una cultura de trabajo, adoptó unos cimientos como grupo de valores humanos realmente muy buenos. Y no es casualidad lo nuestro, creo que es muy merecido", comenzó diciendo de Muner en la conferencia de prensa.
Pablo De Muner saluda al DT de Brown, Andrés Montenegro.
Foto: Martín Pravata/ Diario UNO
De Muner felicitó a los jugadores del Tomba tras el pase a la final
"Quiero felicitar a los jugadores, al grupo, a todo el mundo de Godoy Cruz porque a esto obviamente lo logramos entre todos. Nos queda un paso más, obviamente que esto se festeja, es imposible no festejarlo después de todo el sprint que hicimos, pero todavía no hemos logrado absolutamente nada. Esa es la realidad. El fútbol es muy cambiante, en la final vamos a enfrentar a un gran rival y hay que meter la mente ahí", añadió.