Martín Fierro Federal 2026: todos los looks de las figuras de Grupo América Cuyo en la alfombra roja

La previa de la ceremonia se desarrolló en la Caja de los Trebejos, en el Hotel Internacional de Potrero de los Funes, donde las figuras de la radio y la televisión se encontraron antes de conocer a los ganadores de los reconocimientos que entrega APTRA.

Todos los looks de la alfombra roja

El equipo de Tardes de Remate, programa de las tardes de El Siete, eligió la gama de los azules para esta ceremonia. Imagen: Gerardo Tejeda

Entre los protagonistas de la gala están los representantes de Grupo América Cuyo, que llegaron a la ceremonia con 15 nominaciones repartidas entre El Siete, Radio Nihuil, FM Brava y FM Ayer.