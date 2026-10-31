La alfombra roja de los Premios Martín Fierro Federal 2026 comenzó a tomar protagonismo en San Luis, con la llegada de periodistas, conductores, productores y representantes de medios de comunicación de distintas provincias.
Martín Fierro Federal 2026: todos los looks de las figuras de Grupo América Cuyo en la alfombra roja
Las conductoras de esta previa, Marisol Benegas y Felicitas Oyhenart dieron inicio al arranque de los premios. Todo el glamour de la previa
La previa de la ceremonia se desarrolló en la Caja de los Trebejos, en el Hotel Internacional de Potrero de los Funes, donde las figuras de la radio y la televisión se encontraron antes de conocer a los ganadores de los reconocimientos que entrega APTRA.
Todos los looks de la alfombra roja
Entre los protagonistas de la gala están los representantes de Grupo América Cuyo, que llegaron a la ceremonia con 15 nominaciones repartidas entre El Siete, Radio Nihuil, FM Brava y FM Ayer.
La delegación mendocina participa en categorías que reconocen el trabajo periodístico, la conducción, la producción documental, la ficción, el entretenimiento y la música. La entrega de premios cuenta con transmisión de El Siete para Mendoza.
La alfombra roja funciona como el primer capítulo de una ceremonia que reúne a producciones de todo el país y pone en primer plano a quienes trabajan detrás y delante de cámara y del micrófono.