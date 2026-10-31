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Martín Fierro Federal 2026: todos los looks de las figuras de Grupo América Cuyo en la alfombra roja

Las conductoras de esta previa, Marisol Benegas y Felicitas Oyhenart dieron inicio al arranque de los premios. Todo el glamour de la previa

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Las conductoras Marisol Benegas y Felicitas Oyhenart dieron inicio a transmisión de la alfombra roja. Imagen: Gerardo Tejeda

Las conductoras Marisol Benegas y Felicitas Oyhenart dieron inicio a transmisión de la alfombra roja. Imagen: Gerardo Tejeda

La alfombra roja de los Premios Martín Fierro Federal 2026 comenzó a tomar protagonismo en San Luis, con la llegada de periodistas, conductores, productores y representantes de medios de comunicación de distintas provincias.

La previa de la ceremonia se desarrolló en la Caja de los Trebejos, en el Hotel Internacional de Potrero de los Funes, donde las figuras de la radio y la televisión se encontraron antes de conocer a los ganadores de los reconocimientos que entrega APTRA.

Todos los looks de la alfombra roja

El equipo de Tardes de Remate, programa de las tardes de El Siete, eligió la gama de los azules para esta ceremonia.

El equipo de Tardes de Remate, programa de las tardes de El Siete, eligió la gama de los azules para esta ceremonia.

Entre los protagonistas de la gala están los representantes de Grupo América Cuyo, que llegaron a la ceremonia con 15 nominaciones repartidas entre El Siete, Radio Nihuil, FM Brava y FM Ayer.

Pablo Gerardi y Julián Imazio, dos de los nominados de El Siete, elegantes y aprobados por sus esposas.

Pablo Gerardi y Julián Imazio, dos de los nominados de El Siete, elegantes y aprobados por sus esposas.

La delegación mendocina participa en categorías que reconocen el trabajo periodístico, la conducción, la producción documental, la ficción, el entretenimiento y la música. La entrega de premios cuenta con transmisión de El Siete para Mendoza.

Javier Dellamaggiore y Oscar Pinco también pasaron por la alfombra roja.

Javier Dellamaggiore y Oscar Pinco también pasaron por la alfombra roja.

La alfombra roja funciona como el primer capítulo de una ceremonia que reúne a producciones de todo el país y pone en primer plano a quienes trabajan detrás y delante de cámara y del micrófono.

Las conductoras junto a Daniela Cl&eacute;rici, Directora de Operaciones de Grupo Am&eacute;rica Cuyo.

Las conductoras junto a Daniela Clérici, Directora de Operaciones de Grupo América Cuyo.

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