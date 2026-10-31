La radio y la televisión del interior tienen su gran noche. Desde las 20 se entregan los Martín Fierro Federal, y Grupo América Cuyo llega con 15 nominaciones: nueve de El Siete, cuatro de Radio Nihuil y una por cada FM, Brava y Ayer.
Martín Fierro Federal en vivo: así se vive la ceremonia con 15 nominaciones para Grupo América Cuyo
Desde las 20 se entregan los premios de APTRA. Gran expectiva por las nominaciones de Radio Nihuil, El Siete, FM Brava 94.9 y FM Ayer 98.1. Lo trasmite El Siete
La ceremonia tiene lugar en la Caja de los Trebejos del Hotel Internacional de Potrero de los Funes, San Luis.
Entre los nominados hay figuras históricas del éter mendocino. Javier Dellamaggiore, de “Hora Libre” (Nihuil), suma su quinta candidatura en estos premios. Agustina Fiadino aparece en tres ternas: Labor Periodística en radio y Periodístico por “Gracias x el día”, y Periodístico de televisión por “Séptimo Día”, el ciclo político de El Siete que conduce Julián Imazio.
Por su parte, El Siete tiene nueve candidaturas, es el que más compite. “Noticiero Siete Edición Central” va en Noticiero y “Séptimo Día” en Periodístico. También están Sergio Dimaría (Labor Periodística), Gisela Campos (Conducción Femenina) y Sergio “Tano” Robles (Conducción Masculina). Completan la lista “Pasión por el Vino”, “Aconcagua, Crónicas de la Cumbre”, “Ranchera” y “Tardes de Remate”, en Agropecuario, Documental, Ficción e Interés General.
Nihuil suma además a “Locos por la Música”, con Pablo Gamba, en Música Folklórica. Las FM completan el cuadro: “Chory Club”, de Brava 94.9, en Entretenimientos, y “Colección Vinilo”, de Ayer 98.1, en Música Pop/Moderna/Jazz.
La gala, organizada por APTRA, reconoce a producciones de todas las provincias en periodismo, entretenimiento, ficción, documentales y música.
En pocas palabras
- Martín Fierro Federal: Se celebran los premios con 15 nominaciones de Grupo América.
- Nominaciones destacadas: El Siete compite con 9 menciones, Radio Nihuil con 4 y las FM con 2.
- Transmisión: El evento, que premia la producción del interior, es transmitido por El Siete.