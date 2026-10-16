Nihuil, Canal 7, Brava y Ayer consiguieron 15 nominaciones a los premios Martín Fierro Federal

Javier Dellamaggiore, nominado por la conducción del programa Hora Libre al Martín Fierro Federal.

Agustina Fiadino, por su parte, tiene participación en tres ternas. Labor Periodística de radio por su trabajo en "Gracias x el día", ciclo del que fue conductora. El programa vespertino -que se emitió por Nihuil durante 2025- también quedó entre los candidatos de la categoría Periodístico. La tercera apuesta de la comunicadora llegó con "Séptimo Día", el ciclo de El Siete del que es columnista y que competirá en el rubro Periodístico de televisión.

Agustina Fiadino, nominada al Martín Fierro Federal.

La presencia de Nihuil se completó con "Locos por la Música", nominado en Música Folklórica con la conducción de Pablo Gamba. Así, la emisora reunió 4 postulaciones entre las candidaturas individuales y las de sus programas.

Pablo Gamba, conductor de Locos por la Música, nominado al Martín Fierro Federal.

Las 9 nominaciones de El Siete y las candidaturas de Brava y Ayer

En El Siete, la información logró varias candidaturas. "Noticiero Siete Edición Central" fue nominado en Noticiero y el envío político "Séptimo Día" en Periodístico.

Un momento de Séptimo Día, el programa político que conduce Julián Imazio por El Siete.

A ellos se sumaron Sergio Dimaría, en Labor Periodística; Gisela Campos, en Labor Animación/Conducción Femenina por "Noticiero 7 Edición Central".

Gisela Campos, nominada al Martín Fierro Federal.

También Sergio Robles, en Labor Animación/Conducción Masculina por "Hola Mendoza Extra" y "Ovación TV".

Sergio Tano Robles, nominado al Martín Fierro Federal.

Las otras 4 postulaciones de la señal mostraron la variedad de su programación: "Pasión por el Vino", en Agropecuario; "Aconcagua, Crónicas de la Cumbre", en Documental; "Ranchera", en Ficción; y "Tardes de Remate", en Interés General.

El programa "Aconcagua, Crónicas de la Cumbre" fue nominado al Martín Fierro Federal.

Las FM también tuvieron sus candidatos. "Chory Club", de Brava 94.9, quedó nominado en Entretenimientos, mientras que " Colección Vinilo", de Ayer 98.1, competirá en Música Pop/Moderna/Jazz.

Renzo Chory Occhionero conduce "Chory Club" en Brava 94.9. Foto: Gentileza Renzo Chory Occhionero

La gerencia editorial felicitó a los nominados y extendió el reconocimiento a los equipos que hacen posible cada salida al aire.

La lista completa de nominados a los Martín Fierro Federal 2025

Televisión

Agropecuario: De nuestras manos a tu casa (Catamarca Radio y Televisión - Catamarca); Nuestro Agro Misiones (Canal 12 Multimedios - Misiones); Pasión por el Vino (Canal 7 Las Heras - Mendoza).

Pasión por el Vino, conducido por Oscar Pinco, fue nominado al Martín Fierro Federal.

Culinario: Cocinando con Megna (Canal 3 Rosario - Televisión Litoral); Con sabor a Santa Fe (RTS Medios - Santa Fe); Gente necesaria (El Ocho TV - San Miguel de Tucumán).

Cultural Educativo: El Impenetrable TV (Canal 9 - Juan José Castelli - Chaco); Glosa (RTS - Radio y Televisión Santafesina - Recreo - Santa Fe); Raíces rurales (Multimedio Cooperativa Tío Pujio - Tío Pujio - Córdoba).

De Servicios: Adultos activos (Canal 7 - Bahía Blanca - Buenos Aires); Ida y vuelta (Canal C Argentina - Córdoba); Integrándonos (Telesol - San Juan); Junto a ellas (El Ocho TV - San Miguel de Tucumán - Tucumán).

Deportivo: Clubes son amores (RTS - Radio y Televisión Santafesina - Recreo - Santa Fe); El podio (Tele Imagen Codificada - Santiago del Estero); Ella al extremo (Multivisión Federal - Salta).

Documental: Aconcagua, Crónicas de la Cumbre (Canal 7 - Las Heras - Mendoza); Osvaldo Pons, luz y forma arquitectura de vida (El Doce - Córdoba); Tras un manto de neblinas (Canal 10 - SRT UNC - Córdoba).

Entretenimientos: Buscando... la voz del tango (Canal 7 - Bahía Blanca - Buenos Aires); Dale vuelta a la página (Canal 6 - Posadas - Misiones); Enredados (Canal Angaú Play - Formosa).

Ficción: Improbable (Tele Imagen Codificada - Santiago del Estero); Prosa entre dos santos (Canal 9 RTR - Chamical - La Rioja); Ranchera (Canal 7 - Las Heras - Mendoza).

Ranchera, nominada al Martín Fierro Federal. Foto: Gentileza Miguel Grau-Bassas

Humorístico: Capacci Indemait (Telefe Rosario - Santa Fe); Entre orcos, mandriles y ensobrados (Enterate Play CCC Canal 17 - San Miguel de Tucumán); Humor al sillón (Canal 12 - Córdoba).

Infantil: Cancheritos (ElOnce - Paraná - Entre Ríos); Chicos en el aire (San Luis + - San Luis); Loquitos por el fútbol (Tele Imagen Codificada - Santiago del Estero).

Interés General: De 12 a 14 (El Tres Rosario - Santa Fe); Flavia te ve (Canal C Argentina - Córdoba); Stylo (Somos Rosario - Santa Fe); Tardes de Remate (Canal 7 - Las Heras - Mendoza).

Tardes de Remate, con Ale Ortega, nominado al Martín Fierro Federal. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Labor Animación / Conducción Femenina: Carla Minetti (Vive TV - Rosario - Santa Fe); Gisela Campos (Noticiero 7 Edición Central - Canal 7 - Las Heras - Mendoza); Celina Hernández (Espectacular Celina - Televisión Regional Rosario - Santa Fe).

Labor Animación / Conducción Masculina: Emiliano Pascuarelli (+Noticias Central - San Luis Televisión - San Luis); Franco Fatori (Raíces TV - Independencia - Mendoza); Marcos Palacio (Una mañana Glam - Canal 10 - Catamarca); Sergio Robles (Hola Mendoza Extra y Ovación TV - Canal 7 - Mendoza).

Labor Periodística: Gabriela Albanesi (Tres poderes - Radio y Televisión Santafesina - Recreo - Santa Fe); José Leonardo Paredes (Canal 2 - Caleta Olivia - Santa Cruz); Sergio Dimaría (Canal 7 - Las Heras - Mendoza).

Sergio Dimaría, nominado al Martín Fierro Federal.

Musical: Musicalizando Salta (NeoxTV - Salta); Rocksariazo TV (Somos Rosario - Santa Fe); Tango en la bahía (Canal 7 Bahía Blanca - Buenos Aires).

Noticiero: Cada día (El Tres Rosario - Santa Fe); Córdoba Noticias (Canal C Argentina - Córdoba); Noticiero Siete Edición Central (Canal 7 - Las Heras - Mendoza).

Noticiero Siete Edición Central, nominado al Martín Fierro Federal.

Periodístico: 3 Poderes (Canal C Argentina - Córdoba); El avispero (Enterate Play - San Miguel de Tucumán); Séptimo Día (Canal 7 - Las Heras - Mendoza).

Temas Médicos: Adaptados (Canal C Argentina - Córdoba); ADN Ahora la discapacidad es noticia (Somos MDQ - Mar del Plata - Buenos Aires); Hablemos de inclusión (Canal 19 - Santa Rosa - La Pampa).

Radio

Agropecuario: Agenda rural (FM Sol - 25 de Mayo - Misiones); Aires de INTA (LU 20 Radio Chubut - Gaiman - Chubut); El campo tiene la palabra (FM Centro - La Paz - Entre Ríos).

Cultural Educativo: Calidad en vida (Radio Universidad Nacional de Mar del Plata - Buenos Aires); El sonatorio (FM Patagonia Andina - El Bolsón - Río Negro); El teatro digital (FM Master - Somos el Valle - Cipolletti - Río Negro).

De Servicios: Amo viajar (La Brújula FM - Bahía Blanca - Buenos Aires); Apaga la luz y verás (FM Patagonia Andina - El Bolsón - Río Negro); Sin trámite (MDZ Radio FM - Mendoza).

Deportivo: Juego de pasiones (LT8 Radio Rosario - Santa Fe); Pelota de trapo (LRJ 885 104.1 FM CUX - Río IV Córdoba); Super Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad - San Guillermo - Santa Fe).

Documental: Angelelli, camino a los 50 años de martirio (Multimedios Radio Centro Chamical - La Rioja); Capioví, el pueblo misionero más navideño del país (FM Guadalupe y FM Acuario - Capioví - Misiones); Pichuco, el alma del bandoneón (Radio Continental Córdoba - Córdoba).

Entretenimientos: Chory Club (FM Brava 94.9 - Las Heras - Mendoza); Datos random (Ciudadanos News - Mendoza); La tarde de WO (Radio WO - Villa Carlos Paz - Córdoba); Retrohits 80 x 90 (Play FM Córdoba - Córdoba).

Humorístico: El 22 (Cadena Americana FM 98.3 - Mendoza); Humor compartido (LT23 - Radio San Genaro - Santa Fe); Lo peor está por llegar (AZM Radio - Puerto Madryn - Chubut).

Infantil: Cuentapalabra (Radio Universidad Nacional de Salta - Salta); Figuritas (FM Ecos - Ruiz de Montoya y Capioví - Misiones).

Informativo: Central de noticias (LT8 Radio Rosario - Santa Fe); Enterate primero (Enterate Play 90.5 - San Miguel de Tucumán); Informate con Romildo (Cadena Los Ángeles - Juan José Castelli - Chaco); Mitre informa primero (Radio Mitre Rosario - Santa Fe).

Interés General: Ahí vamos (VorterixMDQ - Mar del Plata - Buenos Aires); El primero de la mañana (LT8 Radio Rosario - Santa Fe); La tarde de la 100 (La 100 Rosario FM 90.5 - Rosario - Santa Fe).

Labor Animación / Conducción Femenina: Claudia Araujo (Figuritas - FM Ecos - Ruiz Montoya y Capioví - Misiones); Eleonora Giura (Vida laboral - FM Líder - Centenario - Neuquén); Gachy Santone (Una tarde perfecta - LT8 Radio Rosario - Santa Fe).

Labor Animación / Conducción Masculina: Chipi Merino (Enterate primero - Enterate Play 90.5 - San Miguel de Tucumán); Diego Damián Peña (El 22 - Back Radio - San Rafael - Mendoza); Javier Dellamaggiore (Hora Libre - Radio Nihuil - Mendoza).

Labor Periodística: Agustina Fiadino (Gracias x el día - Radio Nihuil - Mendoza); Germán Dellamónica (Amanecer no es poco - LT9 Radio Santa Fe - Santa Fe); Pablo Molina (Servicio Informativo LV8 Radio Nacional Libertador - Mendoza).

Música Clásica / Ciudadana o Tango: El festival de las estrellas (AM Libertad - Rosario - Santa Fe); La hora de Astor (Radio Mitre Mar del Plata - Buenos Aires); Tango vivo (Radio Continental - Córdoba).

Música Folklórica: El ovillo (Cux FM 104.1 - Río Cuarto - Córdoba); Haciendo patria (LRI 434 Radio Dolores - Buenos Aires); Locos por la Música (Radio Nihuil - Mendoza).

Música Pop / Moderna / Jazz: Colección Vinilo (Radio Ayer 98.1); Costumbres argentinas (Radio Metropolitana Rosario - Santa Fe); Joven y gastado (Radio Sonic - Capioví - Misiones).

Cristian Gambetta, conductor de Conexión Vinilo, de FM Ayer, nominado al Martín Fierro Federal 2025.