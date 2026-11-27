Luis Ventura, periodista y presidente de APTRA no viajará este viernes por la noche a Miami para participar de la entrega de los Martín Fierro Latino, prevista para el domingo. El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) sufrió un pico de presión mientras se dirigía al aeropuerto internacional de Ezeiza y debió ser internado en la clínica La Trinidad.
Internaron de urgencia a Luis Ventura
El periodista y presidente de APTRA sufrió un pico de presión y no viajará a los Martín Fierro Latino que se realizarán en Miami
La información fue confirmada al aire por Nicolás Peralta en el programa SQP (América TV). Según contó el periodista, Ventura había cumplido con su habitual ciclo en Radio Del Plata y luego fue a buscarlo Daniel Gómez Rinaldi para trasladarlo a Ezeiza, ya que ambos debían embarcar juntos hacia Estados Unidos. "Somos los únicos dos de APTRA que viajamos esta noche", precisó Peralta, quien remarcó el peso institucional del dirigente dentro de la entidad.
Señales previas y un cuadro de desgaste
En el piso del ciclo televisivo, Yanina Latorre recordó haberlo cruzado apenas minutos antes y comentó que estaba listo para el viaje: "Estaba todo vestido para Miami, de rojo, con zapatillas fucsia", mientras que otra panelista señaló que ya lucía "onda Miami Vice". Peralta, en cambio, advirtió que al verlo en el canal notó algo distinto: "Sentí como que arrastraba las piernas. No lo vi bien". Además, relató que le había consultado por el check-in y se había ofrecido a gestionarlo para sentarse juntos.
De acuerdo con el relato de Peralta, el conductor arrastra un nivel de estrés marcado desde su regreso de Uruguay, donde se celebró la ceremonia de los Martín Fierro la semana pasada. "Desde ahí en adelante se le sumaron varios frentes", explicó, al tiempo que describió que está "muy, muy gastado y muy cansado". Tras la cita en Miami, la agenda de APTRA incluye en pocos días las entregas de los Martín Fierro de Salud y de Danza. "Si él viaja a Miami, no va a poder ponerle el cuerpo", evaluó.
Estudios médicos y dudas por la apertura en Miami
La baja de Ventura dejó abierta la incógnita sobre quién encabezará la apertura tradicional del evento en Miami. Ante la consulta en el estudio, Peralta respondió: "No, nadie", y mencionó al vicepresidente Santos Buglisi como alternativa, aunque aclaró que no sabía si había viajado,que la al tiempo que señaló que la definición deberá resolverse en la interna de la delegación presente allí.
Desde el entorno cercano a Ventura pidieron expresamente que no lo llamen porque no atenderá el teléfono. Peralta confirmó que el presidente de APTRA será sometido a una batería de estudios y que su pasaje y estadía quedarán sin utilizar: "Lo más importante es la salud", expresó antes de partir hacia Ezeiza en el vuelo de medianoche.
En pocas palabras
- Internaron a Luis Ventura: el periodista y presidente de APTRA sufrió un pico de presión y no podrá viajar a Miami.
- Detalles del incidente: ocurrió camino al aeropuerto de Ezeiza, debiendo ser internado en la clínica La Trinidad.
- Consecuencias del estado de salud: se evalúa quién cubrirá su rol en la apertura de los Martín Fierro Latino, mientras él se somete a estudios.