De acuerdo con el relato de Peralta, el conductor arrastra un nivel de estrés marcado desde su regreso de Uruguay, donde se celebró la ceremonia de los Martín Fierro la semana pasada. "Desde ahí en adelante se le sumaron varios frentes", explicó, al tiempo que describió que está "muy, muy gastado y muy cansado". Tras la cita en Miami, la agenda de APTRA incluye en pocos días las entregas de los Martín Fierro de Salud y de Danza. "Si él viaja a Miami, no va a poder ponerle el cuerpo", evaluó.

Estudios médicos y dudas por la apertura en Miami

La baja de Ventura dejó abierta la incógnita sobre quién encabezará la apertura tradicional del evento en Miami. Ante la consulta en el estudio, Peralta respondió: "No, nadie", y mencionó al vicepresidente Santos Buglisi como alternativa, aunque aclaró que no sabía si había viajado,que la al tiempo que señaló que la definición deberá resolverse en la interna de la delegación presente allí.

Desde el entorno cercano a Ventura pidieron expresamente que no lo llamen porque no atenderá el teléfono. Peralta confirmó que el presidente de APTRA será sometido a una batería de estudios y que su pasaje y estadía quedarán sin utilizar: "Lo más importante es la salud", expresó antes de partir hacia Ezeiza en el vuelo de medianoche.