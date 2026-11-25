Elena Dabul, destacada pianista mendocina.

Concierto y presentación

Con el auspicio de la Academia Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega se realizará un concierto y la presentación del libro Luiz de Moura Castro, maestro y amigo, escrito precisamente por Dora De Marinis.

Ocho de los estudiantes argentinos que fueron alumnos de Moura Castro brindarán el concierto. Son Elena Dabul, Ana Inés Aguirre, Patricia Espert, Javier Villegas, José Luis Juri, Teodora María Inës Caramello, Hernán Gabriel Vázquez, Mariana Quianelle y Nora Álvarez De Tropper. Se sumarán Bridget De Moura Castro y Dora De Marinis, con testimonios de todos los participantes.

Pianista, maestro, difusor de la música brasileña y latinoamericana por el mundo, Luiz de Moura Castro falleció en 2025. Nació en Río de Janeiro, debutó en público a los 9 años y se formó en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Academia Lorenzo Fernandez y la Academia Franz Liszt de Budapest.

Tocó en salas y con orquestas internacionales (como Carnegie Hall, el Kennedy Center, La Scala y la Orquesta Sinfónica de Dallas), grabó más de 50 discos y recibió una nominación al Grammy Latino en 2002.

Enseñó durante más de cuatro décadas en The Hartt School de la Universidad de Hartford, donde presidió el departamento de piano durante 15 años.

De Dora De Marinis, de amplia trayectoria en Mendoza, el país y en el ámbito internacional, hay que recordar que estudió piano en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Musikhochschule des Saarlandes, Alemania.

Es pianista, pedagoga e investigadora, y a lo largo de su intensa carrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos.

Publicó los libros Jóvenes pianistas (1999) y Diccionario argentino de pianistas (2014), y ha escrito diversos ensayos sobre la técnica pianística y sobre compositores argentinos. Ha grabado 19 CD de música argentina para piano, piano y orquesta y música de cámara en Argentina, Eslovaquia, Alemania y España. Ha realizado giras de concierto por las tres Américas, Europa y Asia